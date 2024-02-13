С начала года враг 40 раз атаковал электростанции ДТЭК - Сахарук
Киев • УНН
С начала года враг 40 раз атаковал электростанции ДТЭК, повредив критически важное оборудование на трех теплоэлектростанциях и снизив надежность электроснабжения в Днепровском регионе.
С начала нового года враг уже 40 раз атаковал электростанции ДТЭК. Противник бьет по крупным объектам, которые находятся в Донецкой и Днепропетровской областях. Об этом в эфире телемарафона рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, передает УНН.
Детали
С начала года было уже 40 атак. Страдают прежде всего крупные объекты - это теплоэлектростанции в Донецкой области и две в Днепропетровской. Это такие акцентированные, таргетированные атаки наших станций для того, чтобы они не могли выдавать электроэнергию в сеть. Что касается других атак, то они происходят и на объекты НЭК "Укрэнерго", и на объекты распределительных компаний, которые работают в областях
Он рассказал, что в течение последних двух недель оккупанты атаковали три теплоэлектростанции ДТЭК, одна из которых была атакована сегодня ночью на Днепропетровщине.
На прошлой неделе - это была Криворожская станция. Ранее Кураховская станция и сейчас Приднепровская. Очень много дронов попали, к сожалению, в станцию. Повреждено критическое и крупногабаритное оборудование, очень важное для работы станции. Станция (Приднепровская - ред.) сейчас не работает, происходит анализ повреждений, дефектация того, что повреждено, что можно использовать в будущем
В то же время исполнительный директор отметил, что пока нет обесточенных потребителей в Днепре и Днепропетровской области, но "схема электроснабжения, к сожалению, ненадежная, потому что отсутствует очень важный источник электроэнергии, что значительно снижает надежность электроснабжения".
Кроме того, он добавил, что в результате атаки было повреждено важное и ценное оборудование, которого "нет быстро на замену, поэтому сроки восстановления будут, к сожалению, значительные".
Это вопрос не о часах, не о днях, а о неделях, и даже месяцах, возможно, по некоторым узлам работы станции
Напомним
В Днепропетровской области ночью уничтожили 10 ударных дронов типа Shahed, но были и попадания в Днепре, под ударом были энергетический и инфраструктурный объекты, были пожары. В Днепре после вражеской атаки уже вернули свет почти во все дома.
С начала года враг 40 раз атаковал электростанции ДТЭК - Сахарук
С начала года враг 40 раз атаковал электростанции ДТЭК, повредив критически важное оборудование на трех теплоэлектростанциях и снизив надежность электроснабжения в Днепровском регионе.
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