С начала года враг 40 раз атаковал электростанции ДТЭК - Сахарук

С начала нового года враг уже 40 раз атаковал электростанции ДТЭК. Противник бьет по крупным объектам, которые находятся в Донецкой и Днепропетровской областях. Об этом в эфире телемарафона рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, передает УНН.

Детали

С начала года было уже 40 атак. Страдают прежде всего крупные объекты - это теплоэлектростанции в Донецкой области и две в Днепропетровской. Это такие акцентированные, таргетированные атаки наших станций для того, чтобы они не могли выдавать электроэнергию в сеть. Что касается других атак, то они происходят и на объекты НЭК "Укрэнерго", и на объекты распределительных компаний, которые работают в областях - сказал Сахарук.

Он рассказал, что в течение последних двух недель оккупанты атаковали три теплоэлектростанции ДТЭК, одна из которых была атакована сегодня ночью на Днепропетровщине.

На прошлой неделе - это была Криворожская станция. Ранее Кураховская станция и сейчас Приднепровская. Очень много дронов попали, к сожалению, в станцию. Повреждено критическое и крупногабаритное оборудование, очень важное для работы станции. Станция (Приднепровская - ред.) сейчас не работает, происходит анализ повреждений, дефектация того, что повреждено, что можно использовать в будущем - добавляет Сахарук.

В то же время исполнительный директор отметил, что пока нет обесточенных потребителей в Днепре и Днепропетровской области, но "схема электроснабжения, к сожалению, ненадежная, потому что отсутствует очень важный источник электроэнергии, что значительно снижает надежность электроснабжения".

Кроме того, он добавил, что в результате атаки было повреждено важное и ценное оборудование, которого "нет быстро на замену, поэтому сроки восстановления будут, к сожалению, значительные".

Это вопрос не о часах, не о днях, а о неделях, и даже месяцах, возможно, по некоторым узлам работы станции - добавил Сахарук.

Напомним

В Днепропетровской области ночью уничтожили 10 ударных дронов типа Shahed, но были и попадания в Днепре, под ударом были энергетический и инфраструктурный объекты, были пожары. В Днепре после вражеской атаки уже вернули свет почти во все дома.