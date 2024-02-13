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З початку року ворог 40 разів атакував електростанції ДТЕК - Сахарук

З початку року ворог 40 разів атакував електростанції ДТЕК - Сахарук

Київ • УНН

 • 31983 перегляди

З початку року ворог 40 разів атакував електростанції ДТЕК, пошкодивши критично важливе обладнання на трьох теплоелектростанціях і знизивши надійність електропостачання в Дніпровському регіоні.

З початку нового року ворог вже 40 разів атакував електростанції ДТЕК. Противник б’є по великих об’єктах, які знаходяться в Донецькій та Дніпропетровській областях. Про це в ефірі телемарафону розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, передає УНН.

Деталі

З початку року було вже 40 атак. Страждають перш за все великі об’єкти – це теплоелектростанції в Донецькій області і дві в Дніпропетровській. Це такі акцентовані, таргетовані атаки наших станцій для того, щоб вони не могли видавати електроенергію в мережу. Що стосується інших атак, то вони відбуваються і на об’єкти НЕК "Укренерго", і на об’єкти розподільчих компаній, які працюють в областях

- сказав Сахарук.

Він розповів, що протягом останніх двох тижнів окупанти атакували три теплоелектростанції ДТЕК, одна з яких була атакована сьогодні вночі на Дніпропетровщині.

На минулому тижні - це була Криворізька станція. Раніше Курахівська станція і зараз Придніпровська. Дуже багато дронів влучили, на жаль, в станцію. Пошкоджене критичне й великогабаритне обладнання, дуже важливе для роботи станції. Станція (Придніпровська - ред.) зараз не працює, відбувається аналіз пошкоджень, дефектація того, що пошкоджено, що можна використати в майбутньому

- додає Сахарук.

Водночас виконавчий директор зазначив, що наразі немає знеструмлених споживачів у Дніпрі та Дніпропетровській області, але "схема електропостачання, на жаль, ненадійна, тому що відсутнє дуже важливе джерело електроенергії, що значно знижує надійність електропостачання".

Окрім того, він додав, що внаслідок атаки було пошкоджено важливе і цінне обладнання, якого "немає швидко на заміну, тому строки відновлення будуть, на жаль, значні".

Це питання не про години, не про дні, а про тижні, і навіть місяці, можливо, щодо деяких вузлів роботи станції

- додав Сахарук.

Нагадаємо

У Дніпропетровській області вночі знищили 10 ударних дронів типу Shahed, але були і влучання у Дніпрі, під ударом були енергетичний та інфраструктурний об'єкти, були пожежі. У Дніпрі після ворожої атаки вже повернули світло майже у всі домівки.

Павло Башинський

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