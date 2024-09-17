С начала года более 11 тыс. снарядов прилетело на Черниговщину - ОВА
Киев • УНН
Оккупанты обстреляли Черниговщину более 11 тысячами снарядов с начала года, используя различные виды вооружения. Россия также атаковала энергетические объекты в Сумской области, оставив без света 281 тыс. потребителей.
По Черниговщине с начала года оккупанты запустили более 11 тысяч снарядов. Об этом рассказал глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в эфире телемарафона, передает УНН.
Враг применяет на нашем пограничье все виды вооружения: минометы, артиллерия, в последнее время враг увеличил количество FPV-дронов и с прошлой недели начал опять применять КАБы. С начала года более 11 тысяч снарядов прилетело на Черниговщину
рф обстріляла 27 населених пунктів Чернігівщини за тиждень: пролунало понад 350 вибухів16 сентября 2024, 06:59 • 18688 просмотров
Напомним
Российские войска дронами типа "Shahed" ночью атаковали объекты энергетики в Сумской области, пострадали Сумы и 3 района, 281 тыс. потребителей без света, сбито 16 дронов, ведутся восстановительные работы.