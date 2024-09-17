С начала года более 11 тыс. снарядов прилетело на Черниговщину - ОВА

По Черниговщине с начала года оккупанты запустили более 11 тысяч снарядов. Об этом рассказал глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в эфире телемарафона, передает УНН.

Враг применяет на нашем пограничье все виды вооружения: минометы, артиллерия, в последнее время враг увеличил количество FPV-дронов и с прошлой недели начал опять применять КАБы. С начала года более 11 тысяч снарядов прилетело на Черниговщину - сказал Чаус.

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