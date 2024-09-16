рф обстреляла 27 населенных пунктов Черниговщины за неделю: прозвучало более 350 взрывов

российские войска за прошедшую неделю совершили 131 обстрел Черниговской области, прозвучало 359 взрывов. В результате вражеских атак повреждены линии электропередач, здания и жилые дома, горели лесные участки, сообщил в понедельник председатель ОВА Вячеслав Чаус, передает УНН.

За прошедшую неделю враг совершил 131 обстрел 27 населенных пунктов Черниговской области, во время которых зафиксировано 359 взрывов - написал Чаус в Telegram.

По словам Чауса, российские войска нанесли, в частности ракетный удар с использованием баллистической ракеты "Искандер-М" и один с использованием авиационной ракеты класса "воздух-поверхность" Х-59. Также сбросили с самолетов 24 КАБа.

Из-за использования PV-дронов в области прогремело 57 взрывов.

В результате обстрелов повреждены линии электропередач, административные и хозяйственные здания; горели лесные участки, а также всего несколько десятков жилых домов.

В области активно работали силы ПВО, добавил Чаус.

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