рф обстреляла 27 населенных пунктов Черниговщины за неделю: прозвучало более 350 взрывов
Киев • УНН
За прошлую неделю враг осуществил 131 обстрел Черниговской области, зафиксировано 359 взрывов. Повреждены линии электропередач, здания и жилые дома, горели лесные участки.
российские войска за прошедшую неделю совершили 131 обстрел Черниговской области, прозвучало 359 взрывов. В результате вражеских атак повреждены линии электропередач, здания и жилые дома, горели лесные участки, сообщил в понедельник председатель ОВА Вячеслав Чаус, передает УНН.
За прошедшую неделю враг совершил 131 обстрел 27 населенных пунктов Черниговской области, во время которых зафиксировано 359 взрывов
По словам Чауса, российские войска нанесли, в частности ракетный удар с использованием баллистической ракеты "Искандер-М" и один с использованием авиационной ракеты класса "воздух-поверхность" Х-59. Также сбросили с самолетов 24 КАБа.
Из-за использования PV-дронов в области прогремело 57 взрывов.
В результате обстрелов повреждены линии электропередач, административные и хозяйственные здания; горели лесные участки, а также всего несколько десятков жилых домов.
В области активно работали силы ПВО, добавил Чаус.
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