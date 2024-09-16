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рф обстріляла 27 населених пунктів Чернігівщини за тиждень: пролунало понад 350 вибухів

Київ • УНН

 • 19838 перегляди

За минулий тиждень ворог здійснив 131 обстріл Чернігівської області, зафіксовано 359 вибухів. Пошкоджено лінії електропередач, будівлі та житлові будинки, горіли лісові ділянки.

російські війська за минулий тиждень здійснили 131 обстріл Чернігівської області, пролунало 359 вибухів. Внаслідок ворожих атак пошкоджено лінії електропередач, будівлі та житлові будинки, горіли лісові ділянки, повідомив у понеділок голова ОВА  В'ячеслав Чаус, передає УНН

За минулий тиждень ворог здійснив 131 обстріл 27 населених пунктів Чернігівської області, під час яких зафіксовано 359 вибухів

- написав Чаус у Telegram. 

За словами Чауса, російські війська завдали, зокрема ракетний удар із використанням балістичної ракети "Іскандер-М" та один з використанням авіаційної ракети класу "повітря-поверхня" Х-59. Також скинули із літаків 24 КАБи. 

Через використання PV-дронів в області пролунало 57 вибухів. 

Внаслідок обстрілів пошкоджено лінії електропередач, адміністративні та господарські будівлі; горіли лісові ділянки, а також загалом кілька десятків житлових будинків.

В області активно працювали сили ППО, додав Чаус. 

росіяни обстріляли лікарню в Семенівці на Чернігівщині11.09.24, 08:35 • 16460 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоВійна

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