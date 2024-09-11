росіяни обстріляли лікарню в Семенівці на Чернігівщині
Київ • УНН
Вночі 11 вересня російські війська обстріляли лікарню в Семенівці Чернігівської області. Пошкоджено будівлю, вікна та електропостачання, але пацієнти та персонал не постраждали. За добу зафіксовано 66 вибухів у прикордонні.
У Чернігівській області російські війська у ніч на 11 вересня обстріляли із артилерії лікарню у Семенівці. Попередньо, люди не постраждали. Пошкоджена будівля. Про це повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус, передає УНН.
Вночі 11 вересня із артилерії ворог ударив по лікарні у Семенівці. Серйозно пошкоджено вікна, частково немає електропостачання. Попередньо, пацієнти та персонал не постраждали
За його словами, за добу ворог 20 разів обстріляв прикордоння Чернігівської області. Зафіксовано 66 вибухів. Тричі росіяни били КАБамиЧерез ворожі обстріли у селі Семенівської громади поранено 71-річного чоловіка. Йому надана необхідна допомога.
У самому селі горів житловий будинок та господарські споруди.
Над Україною вночі збили 20 з 25 "шахедів", 5 втрачено, ворог атакував ракетами11.09.24, 08:29 • 15657 переглядiв