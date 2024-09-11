Над Україною вночі збили 20 з 25 "шахедів", 5 втрачено, ворог атакував ракетами

У небі над Україною вночі збито 20 з 25 ворожих дронів "Shahed", 5 втрачено, також ворог застосував ракети "Іскандер-М", С-300 та Х-31П, повідомили у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

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У ніч на 11 вересня 2024 року радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено та здійснено супровід 34-х засобів повітряного нападу противника. Ворог ударив однією балістичною ракетою "Іскандер-М" з Краснодарського краю – рф, двома зенітними керованими ракетами С-300 із окупованої Донеччини, 6-ма протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря в напрямку острова Зміїний, 25-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків: Курськ, Єйськ – рф, Чауда – Крим).

До відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою збито 20 ударних БпЛА, 5 ворожих безпілотників локаційно втрачені на території України (інформація про постраждалих та руйнування не надходила) - повідомили у ПС ЗСУ.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській та Полтавській областях.