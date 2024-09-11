россияне обстреляли больницу в Семеновке на Черниговщине

В Черниговской области российские войска в ночь на 11 сентября обстреляли из артиллерии больницу в Семеновке. Предварительно, люди не пострадали. Повреждено здание. Об этом сообщил председатель ОВА Вячеслав Чаус, передает УНН.

Ночью 11 сентября из артиллерии враг ударил по больнице в Семеновке. Серьезно повреждены окна, частично нет электроснабжения. Предварительно, пациенты и персонал не пострадали - написал Чаус.

По его словам, за сутки враг 20 раз обстрелял приграничье Черниговской области. Зафиксировано 66 взрывов. Трижды россияне били КАБамиИз-за вражеских обстрелов в селе Семеновской громады ранен 71-летний мужчина. Ему оказана необходимая помощь.

В самом селе горел жилой дом и хозяйственные постройки.





Над Україною вночі збили 20 з 25 "шахедів", 5 втрачено, ворог атакував ракетами