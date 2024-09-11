россияне обстреляли больницу в Семеновке на Черниговщине
Киев • УНН
Ночью 11 сентября российские войска обстреляли больницу в Семеновке Черниговской области. Повреждены здание, окна и электроснабжение, но пациенты и персонал не пострадали. За сутки зафиксировано 66 взрывов в приграничье.
В Черниговской области российские войска в ночь на 11 сентября обстреляли из артиллерии больницу в Семеновке. Предварительно, люди не пострадали. Повреждено здание. Об этом сообщил председатель ОВА Вячеслав Чаус, передает УНН.
Ночью 11 сентября из артиллерии враг ударил по больнице в Семеновке. Серьезно повреждены окна, частично нет электроснабжения. Предварительно, пациенты и персонал не пострадали
По его словам, за сутки враг 20 раз обстрелял приграничье Черниговской области. Зафиксировано 66 взрывов. Трижды россияне били КАБамиИз-за вражеских обстрелов в селе Семеновской громады ранен 71-летний мужчина. Ему оказана необходимая помощь.
В самом селе горел жилой дом и хозяйственные постройки.
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