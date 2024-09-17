З початку року понад 11 тис. снарядів прилетіло на Чернігівщину – ОВА
Київ • УНН
Окупанти обстріляли Чернігівщину понад 11 тисячами снарядів з початку року, використовуючи різні види озброєння. Росія також атакувала енергетичні об'єкти в Сумській області, залишивши без світла 281 тис. споживачів.
По Чернігівщині з початку року окупанти запустили понад 11 тисяч снарядів. Про це розповів очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус в ефірі телемарафону, передає УНН.
Ворог застосовує на нашому прикордонні всі види озброєння: міномети, артилерія, останнім часом ворог збільшив кількість FPV-дронів і з минулого тижня почав знову застосовувати КАБи. З початку року понад 11 тисяч снарядів прилетіло на Чернігівщину
рф обстріляла 27 населених пунктів Чернігівщини за тиждень: пролунало понад 350 вибухів16.09.24, 09:59 • 19838 переглядiв
Нагадаємо
Російські війська дронами типу "Shahed" уночі атакували об'єкти енергетики у Сумській області, постраждали Суми і 3 райони, 281 тис. споживачів без світла, збито 16 дронів, ведуться відновлювальні роботи.