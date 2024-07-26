Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин рассказал, что рекрутинг в Украине пользуется спросом. На данный момент уже 3,2 тыс. человек проходят оформление в ТЦК или уже обучаются в учебных центрах. Такое заявление он сделал в интервью NV, пишет УНН.

Рекрутинг развивается, заинтересованность у людей есть. Мы видим, что более 10 тыс. обращений было в рекрутинговые центры только в этом году. Сейчас более 3,2 тыс. людей проходят оформление в ТЦК или уже обучаются в учебных центрах. На онлайн-платформах вообще было обработано более 300 тыс. резюме. В целом 17-18 тыс. вакансий было размещено из разных подразделений Сил обороны: это и ВСУ, и Нацгвардия, и СБУ, и Силы поддержки. Силы обороны сейчас самый большой работодатель в стране. Вы знаете, что зарплаты вполне достойные, дополнительное денежное обеспечение также. Для многих это является стимулом и мотивацией - сказал Лазуткин.

Он отметил, что сейчас существует высокий спрос на операторов БПЛА, механиков, водителей, медиков, разведчиков и специалистов в сфере ИТ. Также он указал на потребность в тыловых ролях, таких как делопроизводители, повара и другие похожие должности.

Напомним,

Почти каждый пятый кандидат, который обращается в призывные центры украинской армии - женщина. В то же время, удельный процент женщин в ВСУ пока меньше, чем 5%, сообщил уполномоченный представитель Министерства обороны Украины по вопросам комплектования.