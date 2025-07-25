С 2026 года Молдова входит в зону бесплатного роуминга ЕС

Совет ЕС принял решение о присоединении Молдовы к зоне «роуминга, как дома» с 1 января 2026 года. Это позволит гражданам этой страны пользоваться мобильной связью в ЕС без дополнительных затрат, а европейцам - звонить, писать и пользоваться интернетом в Молдове по своим национальным тарифам. Об этом пишет УНН со ссылкой на Европейский совет.

Сегодня Совет принял решение об интеграции Молдовы в так называемую «зону роуминга, как дома» с 1 января 2026 года. Аналогичное решение для Украины было принято 14 июля. Таким образом, молдаване и украинцы в ЕС, а также граждане ЕС в Молдове и Украине смогут совершать звонки, отправлять текстовые сообщения и пользоваться мобильными данными без дополнительной платы, как и в своей родной стране - говорится в сообщении.

Соглашение также гарантирует, что «потребители будут иметь право на такое же качество и скорость мобильной связи, как и дома, а также что обращение в экстренные службы будет бесплатным».

Как указано, решение по Молдове открывает путь к более глубокой экономической интеграции страны во внутренний рынок ЕС, что является одной из ключевых целей соглашения об ассоциации, подписанного в 2016 году. Уже сейчас молдавские граждане и бизнес пользуются сниженными тарифами на мобильную связь в ЕС благодаря договоренности 2024 года.

Украина, в свою очередь, еще в 2022 году заключила добровольное соглашение с Евросоюзом и телеком-операторами, которое обеспечивает доступ к выгодным условиям звонков, сообщений и мобильного интернета для украинцев в ЕС и наоборот. Эта договоренность остается в силе до конца 2025 года.

Напомним

Ранее УНН писал, что Совет ЕС согласовал вступление Украины в роуминговую зону Евросоюза с 1 января 2026 года. Украинцы будут пользоваться тарифами своего оператора на территории 27 стран ЕС, а европейские абоненты будут иметь такие же условия в Украине.