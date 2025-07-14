Рада ЄС погодила вступ України до роумінгової зони з 2026 року

Рада ЄС погодила вступ України до роумінгової зони Євросоюзу з 1 січня 2026 року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України, передає УНН.

Революційний крок на шляху до євроінтеграції — роумінг став першою сферою, у якій ЄС поширює режим внутрішнього ринку на Україну. З 1 січня 2026-го українці користуватимуться тарифами свого оператора на території 27 країн Євросоюзу. Такі ж умови діятимуть і для європейських абонентів в Україні