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Рада ЄС погодила вступ України до роумінгової зони з 2026 року

Київ • УНН

 • 208 перегляди

Рада ЄС погодила вступ України до роумінгової зони Євросоюзу з 1 січня 2026 року. Українці користуватимуться тарифами свого оператора на території 27 країн ЄС, а європейські абоненти матимуть такі ж умови в Україні.

Рада ЄС погодила вступ України до роумінгової зони з 2026 року

Рада ЄС погодила вступ України до роумінгової зони Євросоюзу з 1 січня 2026 року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України, передає УНН.

Революційний крок на шляху до євроінтеграції — роумінг став першою сферою, у якій ЄС поширює режим внутрішнього ринку на Україну. З 1 січня 2026-го українці користуватимуться тарифами свого оператора на території 27 країн Євросоюзу. Такі ж умови діятимуть і для європейських абонентів в Україні 

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Кабмін України схвалив відкриття сектору роумінгу з ЄС, що є необхідним для запуску "роумінгового безвізу" з 2026 року.

Павло Башинський

Павло Башинський

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