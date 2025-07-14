Рада ЄС погодила вступ України до роумінгової зони з 2026 року
Київ • УНН
Рада ЄС погодила вступ України до роумінгової зони Євросоюзу з 1 січня 2026 року. Українці користуватимуться тарифами свого оператора на території 27 країн ЄС, а європейські абоненти матимуть такі ж умови в Україні.
Рада ЄС погодила вступ України до роумінгової зони Євросоюзу з 1 січня 2026 року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України, передає УНН.
Революційний крок на шляху до євроінтеграції — роумінг став першою сферою, у якій ЄС поширює режим внутрішнього ринку на Україну. З 1 січня 2026-го українці користуватимуться тарифами свого оператора на території 27 країн Євросоюзу. Такі ж умови діятимуть і для європейських абонентів в Україні
Нагадаємо
Кабмін України схвалив відкриття сектору роумінгу з ЄС, що є необхідним для запуску "роумінгового безвізу" з 2026 року.