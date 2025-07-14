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Совет ЕС согласовал вступление Украины в роуминговую зону с 2026 года

Киев • УНН

 • 128 просмотра

Совет ЕС согласовал вступление Украины в роуминговую зону Евросоюза с 1 января 2026 года. Украинцы будут пользоваться тарифами своего оператора на территории 27 стран ЕС, а европейские абоненты будут иметь такие же условия в Украине.

Совет ЕС согласовал вступление Украины в роуминговую зону с 2026 года

Совет ЕС согласовал вступление Украины в роуминговую зону Евросоюза с 1 января 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины, передает УНН.

Революционный шаг на пути к евроинтеграции — роуминг стал первой сферой, в которой ЕС распространяет режим внутреннего рынка на Украину. С 1 января 2026 года украинцы будут пользоваться тарифами своего оператора на территории 27 стран Евросоюза. Такие же условия будут действовать и для европейских абонентов в Украине 

- говорится в сообщении.

Напомним

Кабмин Украины одобрил открытие сектора роуминга с ЕС, что необходимо для запуска "роумингового безвиза" с 2026 года.

Павел Башинский

Павел Башинский

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