Совет ЕС согласовал вступление Украины в роуминговую зону с 2026 года
Киев • УНН
Совет ЕС согласовал вступление Украины в роуминговую зону Евросоюза с 1 января 2026 года. Украинцы будут пользоваться тарифами своего оператора на территории 27 стран ЕС, а европейские абоненты будут иметь такие же условия в Украине.
Совет ЕС согласовал вступление Украины в роуминговую зону Евросоюза с 1 января 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины, передает УНН.
Революционный шаг на пути к евроинтеграции — роуминг стал первой сферой, в которой ЕС распространяет режим внутреннего рынка на Украину. С 1 января 2026 года украинцы будут пользоваться тарифами своего оператора на территории 27 стран Евросоюза. Такие же условия будут действовать и для европейских абонентов в Украине
Напомним
Кабмин Украины одобрил открытие сектора роуминга с ЕС, что необходимо для запуска "роумингового безвиза" с 2026 года.