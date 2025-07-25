З 2026 року Молдова входить до зони безплатного роумінгу ЄС

Рада ЄС ухвалила рішення про приєднання Молдови до зони "роумінгу, як вдома" з 1 січня 2026 року. Це дозволить громадянам цієї країни користуватися мобільним зв’язком у ЄС без додаткових витрат, а європейцям - дзвонити, писати та користуватися інтернетом в Молдові за своїми національними тарифами. Про це пише УНН із посиланням на Європейську раду.

Сьогодні Рада ухвалила рішення про інтеграцію Молдови до так званої "зони роумінгу, як вдома" з 1 січня 2026 року. Аналогічне рішення для України було ухвалено 14 липня. Таким чином, молдавани та українці в ЄС, а також громадяни ЄС у Молдові та Україні зможуть здійснювати дзвінки, надсилати текстові повідомлення та користуватися мобільними даними без додаткової плати, як і у своїй рідній країні - ідеться у дописі.

Угода також гарантує, що "споживачі матимуть право на таку ж якість і швидкість мобільного зв'язку, як і вдома, а також що звернення до екстрених служб буде безкоштовним".

Як вказано, рішення щодо Молдови відкриває шлях до глибшої економічної інтеграції країни у внутрішній ринок ЄС, що є однією з ключових цілей угоди про асоціацію, підписаної у 2016 році. Уже зараз молдовські громадяни та бізнес користуються зниженими тарифами на мобільний зв’язок у ЄС завдяки домовленості 2024 року.

Україна, своєю чергою, ще у 2022 році уклала добровільну угоду з Євросоюзом і телеком-операторами, яка забезпечує доступ до вигідних умов дзвінків, повідомлень і мобільного інтернету для українців у ЄС і навпаки. Ця домовленість залишається чинною до кінця 2025 року.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Рада ЄС погодила вступ України до роумінгової зони Євросоюзу з 1 січня 2026 року. Українці користуватимуться тарифами свого оператора на території 27 країн ЄС, а європейські абоненти матимуть такі ж умови в Україні.