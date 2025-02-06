Ряд областей Украины снова столкнулись с аварийными отключениями света
Киев • УНН
В Сумской, Днепропетровской, Донецкой, Полтавской и Кировоградской областях введены графики аварийных отключений электроэнергии. По распоряжению Укрэнерго отключения начались утром 6 февраля.
В ряде областей Украины сегодня утром снова ввели графики аварийных отключений света, сообщили в облэнерго и энергокомпаниях в соцсетях в четверг, пишет УНН.
Сумская область
"На территории Сумщины введены графики аварийных отключений! По указанию НЭК "Укрэнерго", сегодня с 09:11 ГАВ в Сумской области действуют для 1 очереди. Очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью при почасовых. Графики почасовых отключений не применяются", - сообщили в Сумыоблэнерго.
Днепропетровская область
"По команде Укрэнерго в Днепропетровской и Донецкой областях применяются экстренные отключения", - отметили в ДТЭК.
Донецкая область
"По команде Укрэнерго в Днепропетровской и Донецкой областях применяются экстренные отключения", - указали в ДТЭК.
Полтавская область
"В области применен ГАВ! Уважаемые потребители! По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 6 февраля в 09:16 получена команда на ведение 1-й очереди ГАВ.
Кировоградская область
"06.02.2025 с 09 час. 17 мин. по распоряжению НЭК "Укрэнерго" по режиму работы ОЭС Украины введен в действие график аварийных отключений (ГАВ)", - сообщили в Кировоградоблэнерго.