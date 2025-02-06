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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ряд областей Украины снова столкнулись с аварийными отключениями света

Киев  •  УНН

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В Сумской, Днепропетровской, Донецкой, Полтавской и Кировоградской областях введены графики аварийных отключений электроэнергии. По распоряжению Укрэнерго отключения начались утром 6 февраля.

В ряде областей Украины сегодня утром снова ввели графики аварийных отключений света, сообщили в облэнерго и энергокомпаниях в соцсетях в четверг, пишет УНН.

Сумская область

"На территории Сумщины введены графики аварийных отключений! По указанию НЭК "Укрэнерго", сегодня с 09:11 ГАВ в Сумской области действуют для 1 очереди. Очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью при почасовых. Графики почасовых отключений не применяются", - сообщили в Сумыоблэнерго.

Днепропетровская область

"По команде Укрэнерго в Днепропетровской и Донецкой областях применяются экстренные отключения", - отметили в ДТЭК.

Донецкая область

"По команде Укрэнерго в Днепропетровской и Донецкой областях применяются экстренные отключения", - указали в ДТЭК.

Полтавская область

"В области применен ГАВ! Уважаемые потребители! По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 6 февраля в 09:16 получена команда на ведение 1-й очереди ГАВ.

Кировоградская область

"06.02.2025 с 09 час. 17 мин. по распоряжению НЭК "Укрэнерго" по режиму работы ОЭС Украины введен в действие график аварийных отключений (ГАВ)", - сообщили в Кировоградоблэнерго.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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