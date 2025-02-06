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Низка областей України знову зіткнулися з аварійними відключеннями світла

Низка областей України знову зіткнулися з аварійними відключеннями світла

Київ • УНН

 • 24470 перегляди

В Сумській, Дніпропетровській, Донецькій, Полтавській та Кіровоградській областях введено графіки аварійних відключень електроенергії. За розпорядженням Укренерго відключення розпочалися вранці 6 лютого.

У низці областей України сьогодні вранці знову ввели графіки аварійних відключень світла, повідомили в обленерго та енергокомпаніях у соцмережах у четвер, пише УНН.

Сумська область

"На території Сумщини введені графіки аварійних відключень! За вказівкою НЕК "Укренерго", сьогодні з 09:11 ГАВ у Сумській області діють для 1 черги. Черга за графіками аварійних відключень не співпадає з чергою при погодинних. Графіки погодинних відключень не застосовуються", - повідомили в Сумиобленерго.

Дніпропетровська область

"За командою Укренерго у Дніпропетровській та Донецькій областях застосовуються екстрені відключення", - зазначили у ДТЕК.

Донецька область

"За командою Укренерго у Дніпропетровській та Донецькій областях застосовуються екстрені відключення", - вказали у ДТЕК.

Полтавська область

"В області застосовано ГАВ! Шановні споживачі! За розпорядженням НЕК "Укренерго", 6 лютого о 09:16 отримана команда на ведення 1-ї черги ГАВ.

Кіровоградська область

"06.02.2025 з 09 год. 17 хв. за розпорядженням НЕК "Укренерго" по режиму роботи ОЕС України введено в дію графік аварійних відключень (ГАВ)", - повідомили у Кіровоградобленерго.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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