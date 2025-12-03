русский язык лишился защиты в Украине Европейской хартией языков: Рада изменила законодательство

русский язык больше не защищен в Украине Европейской хартией языков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на народных депутатов Олега Дунду и Владимира Вятровича.

Верховная Рада Украины 264 голосами приняла в целом законопроект №14120, который правильно толкует Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств.

В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что некоторые термины в свое время некорректно перевели на украинский, поскольку делали это не с языка оригинала – английского или французского, – а с русского.

В базовом термине аутентичных текстов слово "minority" (англ.) или "minoritaries" (фр.) не имеет значения "национальные меньшинства". Этот термин указывает на "численное меньшинство", он употреблен для обозначения меньшего числа людей, говорящих на том или ином языке, а не для обозначения этнической единицы, то есть речь идет не о правах определенного национального меньшинства, а о языке, носителем которого является та или иная группа населения - сказано в пояснительной записке.

Кроме того, в документе говорится о том, что закон "О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств" ошибочно стал сосредоточенным на языках нацменьшинств вместо защиты тех языков, которые в этом нуждаются, с учетом положения каждого из них.

Этим создано пространство и условия для политического манипулирования, направленного на подрыв статуса украинского языка как государственного - говорится в записке.

Учитывая вышесказанное, из ратификационного законодательства Украины изъяли русский язык (как язык государства-агрессора, ведущего захватническую войну против Украины - ред.), а также "молдавский язык" (в Молдове официальным государственным языком признан румынский - ред.).

Фактически это означает, что русский язык больше не имеет никакой юридической защиты в Украине. Зато Хартия и в дальнейшем действует для всех языков, которые были под ее защитой ранее - в то же время, перечень дополнили урумский, румейский, ромский, чешский, крымчакский, караимский и идиш.

Также в перечне присутствует белорусский язык, несмотря на то, что беларусь является соучастником российской агрессии против Украины.

Напомним

Ранее Служба внешней разведки Украины сообщила, что россия проводит масштабную русификацию и устранение украинского национального самосознания на оккупированных территориях.