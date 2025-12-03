російська мова втратила захист в Україні Європейською хартією мов: Рада змінила законодавство

$42.330.01
49.180.13
ukenru
Ексклюзив
15:15 • 160 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
13:24 • 1878 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
13:22 • 7196 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
11:38 • 13818 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
09:59 • 17874 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
09:21 • 21298 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 27835 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 35503 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 29483 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35 • 39425 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
93%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30 • 40372 перегляди
У Зеленського мала бути зустріч з Віткоффом та Кушнером у Брюсселі, але її скасовано - журналіст3 грудня, 06:33 • 26217 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 11514 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая11:34 • 17685 перегляди
Запозичення ЄС і "репараційний кредит": Єврокомісія представила юридичні пропозиції для фінансування України12:41 • 11521 перегляди
Публікації
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая11:34 • 17700 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30 • 40391 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 45468 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 54659 перегляди
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції2 грудня, 14:40 • 52579 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Трамп
Марк Рютте
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Донецька область
Європа
Сполучені Штати Америки
Бельгія
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 56037 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 58237 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 113280 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 87042 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 102798 перегляди
Актуальне
Техніка
Золото
Дія (сервіс)
ФАБ-500
Соціальна мережа

російська мова втратила захист в Україні Європейською хартією мов: Рада змінила законодавство

Київ • УНН

 • 166 перегляди

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що вилучає російську та молдовську мови з переліку захищених Європейською хартією регіональних або міноритарних мов. Це унеможливлює політичні маніпуляції та підрив статусу української мови.

російська мова втратила захист в Україні Європейською хартією мов: Рада змінила законодавство

російська мова більше не захищена в Україні Європейською хартією мов. Про це повідомляє УНН з посиланням на народних депутатів Олега Дунду і Володимира В’ятровича.

Деталі

Верховна Рада України 264 голосами ухвалила в цілому законопроєкт №14120, який правильно тлумачить Європейську хартію регіональних або міноритарних мов.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться про те, що деякі терміни свого часу некоректно переклали українською, оскільки робили це не з мови оригіналу - англійської чи французької, - а з російської.

У базовому терміні автентичних текстів слово "minority" (англ.) або "minoritaries" (фр.) не має значення "національні меншини". Цей термін вказує на "чисельну меншість", його вжито на означення меншого числа людей, що розмовляють тією чи тією мовою, а не на означення етнічної одиниці, тобто йдеться не про права певної національної меншини, а про мову, носієм якої є та чи та група населення

 - сказано в пояснювальній записці.

Крім того, у документі йдеться про те, що закон "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин" помилково став зосередженим на мовах нацменшин замість захисту тих мов, які цього потребують, з урахуванням становища кожної з них.

Цим створено простір і умови для політичного маніпулювання, спрямованого на підрив статусу української мови як державної

- йдеться в записці.

Враховуючи вищесказане, з ратифікаційного законодавства України вилучили російську мову (як мову держави-агресора, що веде загарбницьку війну проти України - ред.), а також "молдовську мову" (у Молдові офіційною державною мовою визнана румунська - ред.).

Фактично це означає, що російська мова більше не має жодного юридичного захисту в Україні. Натомість Хартія й надалі діє для всіх мов, які були під її захистом раніше - водночас, перелік доповнили урумська, румейська, ромська, чеська, кримчацька, караїмська та їдиш.

Також у переліку присутня білоруська мова, попри те, що білорусь є співучасником російської агресії проти України.

Нагадаємо

Раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що росія проводить масштабну русифікацію та усунення української національної свідомості на окупованих територіях.

Євген Устименко

СуспільствоПолітика
російська пропаганда
Війна в Україні
Служба зовнішньої розвідки України
Верховна Рада України
Україна
Молдова