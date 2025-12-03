російська мова втратила захист в Україні Європейською хартією мов: Рада змінила законодавство

російська мова більше не захищена в Україні Європейською хартією мов. Про це повідомляє УНН з посиланням на народних депутатів Олега Дунду і Володимира В’ятровича.

Деталі

Верховна Рада України 264 голосами ухвалила в цілому законопроєкт №14120, який правильно тлумачить Європейську хартію регіональних або міноритарних мов.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться про те, що деякі терміни свого часу некоректно переклали українською, оскільки робили це не з мови оригіналу - англійської чи французької, - а з російської.

У базовому терміні автентичних текстів слово "minority" (англ.) або "minoritaries" (фр.) не має значення "національні меншини". Цей термін вказує на "чисельну меншість", його вжито на означення меншого числа людей, що розмовляють тією чи тією мовою, а не на означення етнічної одиниці, тобто йдеться не про права певної національної меншини, а про мову, носієм якої є та чи та група населення - сказано в пояснювальній записці.

Крім того, у документі йдеться про те, що закон "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин" помилково став зосередженим на мовах нацменшин замість захисту тих мов, які цього потребують, з урахуванням становища кожної з них.

Цим створено простір і умови для політичного маніпулювання, спрямованого на підрив статусу української мови як державної - йдеться в записці.

Враховуючи вищесказане, з ратифікаційного законодавства України вилучили російську мову (як мову держави-агресора, що веде загарбницьку війну проти України - ред.), а також "молдовську мову" (у Молдові офіційною державною мовою визнана румунська - ред.).

Фактично це означає, що російська мова більше не має жодного юридичного захисту в Україні. Натомість Хартія й надалі діє для всіх мов, які були під її захистом раніше - водночас, перелік доповнили урумська, румейська, ромська, чеська, кримчацька, караїмська та їдиш.

Також у переліку присутня білоруська мова, попри те, що білорусь є співучасником російської агресії проти України.

Нагадаємо

Раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що росія проводить масштабну русифікацію та усунення української національної свідомості на окупованих територіях.