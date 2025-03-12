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Run4Victory: в Черкассах состоится масштабный забег в поддержку воинов

Киев • УНН

 • 22844 просмотра

6 апреля в Черкассах состоится благотворительный забег Run4Victory Полумарафон. Собранные средства пойдут на поддержку 118 отдельной бригады ТрО и местных воинских частей.

Run4Victory: в Черкассах состоится масштабный забег в поддержку воинов

6 апреля в Черкассах состоится благотворительный забег Run4Victory Полумарафон в поддержку 118 отдельной бригады территориальной обороны имени атамана Лютого-Лютенко Сил территориальной обороны ВСУ, передает УНН.

Детали

Событие в Черкассах откроет серию забегов Run4Victory, которые в этом году пройдут в Киеве, Тернополе, Луцке и Виннице под лозунгом: "Бежим за тех, кто борется. Помним тех, кто отдал жизнь". Благотворительные забеги в разных городах Украины инициирует компания МХП совместно со стратегическим партнером Благотворительным фондом "МХП-Громаді". Все собранные средства пойдут на поддержку местных воинских частей.

Напомним, в прошлом году в рамках серии забегов Run4Victory, прошедших в Тернополе, Виннице, Черкассах, Ладыжине и Киеве, удалось собрать 2,5 млн грн на поддержку местных воинских частей.

Дистанции:

  • 21 км, 10 км, 5 км, 2 км
    • Инклюзивный забег "Люди Титаны" (2 км)
      • Детские забеги: 500 м и 100 м
        • Онлайн-забег

          Участие бесплатное для военных, ветеранов и детей до 12 лет. Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно по ссылке: https://timer.newrun.com.ua/event/150#race=566

          По вопросам регистрации и бесплатного участия нужно обращаться на email [email protected] или в Telegram @newrun_org.

          Справка

          "МХП — Громаді" — украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия — комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 13 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людях, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

          Лилия Подоляк

          Лилия Подоляк

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