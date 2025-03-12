Run4Victory: у Черкасах відбудеться масштабний забіг на підтримку воїнів

6 квітня у Черкасах відбудеться благодійний забіг Run4Victory Напівмарафон на підтримку 118 окремої бригади територіальної оборони імені отамана Лютого-Лютенка Сил територіальної оборони ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Подія в Черкасах відкриє серію забігів Run4Victory, що цьогоріч пройдуть у Києві, Тернополі, Луцьку та Вінниці під гаслом: "Біжимо за тих, хто бореться. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя". Благодійні забіги в різних містах України ініціює компанія МХП спільно зі стратегічним партнером Благодійним фондом "МХП-Громаді". Усі зібрані кошти підуть на підтримку місцевих військових частин.

Нагадаємо, минулого року в межах серії забігів Run4Victory, що пройшли у Тернополі, Вінниці, Черкасах, Ладижині та Києві, вдалося зібрати 2,5 млн грн на підтримку місцевих військових частин.

Дистанції:

21 км, 10 км, 5 км, 2 км

Інклюзивний забіг “Люди Титани” (2 км)

Дитячі забіги: 500 м і 100 м

Онлайн-забіг

Участь безкоштовна для військових, ветеранів та дітей до 12 років. Зареєструватися для участі у заході можна за посиланням: https://timer.newrun.com.ua/event/150#race=566

З питань реєстрації та безкоштовної участі потрібно звертатися на email [email protected] або в Telegram @newrun_org.

Довідка

"МХП — Громаді" — український благодійний фонд, який почав свою діяльність у 2015 році. Його головна місія — комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 13 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників і рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт і літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.