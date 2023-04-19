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Румыния введет таможенный контроль всей агропродовольственной продукции, поступающей из Украины, не введя запрета на импорт

Румыния введет таможенный контроль всей агропродовольственной продукции, поступающей из Украины, не введя запрета на импорт

Киев • УНН

 • 486679 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Румыния будет контролировать украинские зерновые грузы, идущие транзитом через страну, и проводить проверки качества продуктов питания на пограничных контрольно-пропускных пунктах, заявило в среду министерство сельского хозяйства, не введя запрета на импорт. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Ранее

Государства-члены Европейского Союза Польша, Венгрия и Словакия ввели запреты на импорт, чтобы защитить свои рынки от притока более дешевых товаров.

Болгария в среду присоединилась к ним во временном запрете на импорт украинского зерна, поскольку страны Центральной и Восточной Европы испытывают внутреннее давление, которое требует защиты местных фермеров.

Украине, одному из ведущих экспортеров зерна в мире, пришлось искать альтернативные маршруты доставки через соседние государства ввиду того, что доступ к ее собственным портам ограничен после вторжения россии.

Но "узкие места" в логистике и короткие расстояния привели к тому, что миллионы тонн зерна оказались в соседних странах, что исказило местный спрос и цены. Украинское зерно освобождено от пошлин ЕС и дешевле, чем произведенное в Европейском Союзе.

Европейская комиссия заявила в среду, что готовит 100 миллионов евро компенсации для фермеров в странах, граничащих с Украиной, и планирует ввести ограничения на импорт.

Цитата

"Как государство-член ЕС, Румыния поддерживает меры Еврокомиссии по помощи Украине и будет продолжать обеспечивать транзит зерна в третьи страны и традиционных торговых маршрутов", - говорится в сообщении министерства.

Министерство сообщило, что Румыния будет проводить контроль качества украинских продуктов питания на пограничных контрольно-пропускных пунктах, а не в пунктах назначения, чтобы определить, соответствуют ли продукты европейскому законодательству.

Там отметили, что решение об этой мере было принято после того, как другое государство ЕС обнаружило зерно с уровнем пестицидов выше разрешенного ЕС уровня.

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