Румыния введет таможенный контроль всей агропродовольственной продукции, поступающей из Украины, не введя запрета на импорт

Ранее

Государства-члены Европейского Союза Польша, Венгрия и Словакия ввели запреты на импорт, чтобы защитить свои рынки от притока более дешевых товаров.

Болгария в среду присоединилась к ним во временном запрете на импорт украинского зерна, поскольку страны Центральной и Восточной Европы испытывают внутреннее давление, которое требует защиты местных фермеров.

Украине, одному из ведущих экспортеров зерна в мире, пришлось искать альтернативные маршруты доставки через соседние государства ввиду того, что доступ к ее собственным портам ограничен после вторжения россии.

Но "узкие места" в логистике и короткие расстояния привели к тому, что миллионы тонн зерна оказались в соседних странах, что исказило местный спрос и цены. Украинское зерно освобождено от пошлин ЕС и дешевле, чем произведенное в Европейском Союзе.

Европейская комиссия заявила в среду, что готовит 100 миллионов евро компенсации для фермеров в странах, граничащих с Украиной, и планирует ввести ограничения на импорт.

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"Как государство-член ЕС, Румыния поддерживает меры Еврокомиссии по помощи Украине и будет продолжать обеспечивать транзит зерна в третьи страны и традиционных торговых маршрутов", - говорится в сообщении министерства.

Министерство сообщило, что Румыния будет проводить контроль качества украинских продуктов питания на пограничных контрольно-пропускных пунктах, а не в пунктах назначения, чтобы определить, соответствуют ли продукты европейскому законодательству.

Там отметили, что решение об этой мере было принято после того, как другое государство ЕС обнаружило зерно с уровнем пестицидов выше разрешенного ЕС уровня.