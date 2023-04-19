Румунія запровадить митний контроль усієї агропродовольчої продукції, що надходить з України, не ввівши заборони на імпорт
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Румунія контролюватиме українські зернові вантажі, що йдуть транзитом через країну, і проводитиме перевірки якості продуктів харчування на прикордонних контрольно-пропускних пунктах, заявило в середу міністерство сільського господарства, не ввівши заборони на імпорт. Про це пише Reuters, передає УНН.
Раніше
Держави-члени Європейського Союзу Польща, Угорщина та Словаччина запровадили заборони на імпорт, щоб захистити свої ринки від притоку дешевших товарів.
Болгарія в середу приєдналася до них у тимчасовій забороні на імпорт українського зерна, оскільки країни Центральної та Східної Європи зазнають внутрішнього тиску, який вимагає захист місцевих фермерів.
Україні, одному з провідних експортерів зерна у світі, довелося шукати альтернативні маршрути доставки через сусідні держави з огляду на те, що доступ до її власних портів обмежений після вторгнення росії.
Але "вузькі місця" в логістиці та короткі відстані призвели до того, що мільйони тонн зерна опинилися в сусідніх країнах, що спотворило місцевий попит та ціни. Українське зерно звільнено від мит ЄС і дешевше, ніж вироблене в Європейському Союзі.
Європейська комісія заявила в середу, що готує 100 мільйонів євро компенсації для фермерів у країнах, що межують з Україною, та планує запровадити обмеження на імпорт.
Цитата
"Як держава-член ЄС, Румунія підтримує заходи Єврокомісії з допомоги Україні та продовжуватиме забезпечувати транзит зерна до третіх країн та традиційних торговельних маршрутів", - йдеться у повідомленні міністерства.
Міністерство повідомило, що Румунія проводитиме контроль якості українських продуктів харчування на прикордонних контрольно-пропускних пунктах, а не в пунктах призначення, щоб визначити, чи продукти відповідають європейському законодавству.
Там зазначили, що рішення про цю міру було ухвалено після того, як інша держава ЄС виявила зерно з рівнем пестицидів вище за дозволений ЄС рівень.