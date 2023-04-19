ЄС планує виділити 100 млн євро підтримки фермерам через імпорт зерна із України
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відповіла на листа п'яти країн-членів ЄС, які висловили занепокоєння щодо імпорту зерна з України. Вона запропонувала надати постраждалим фермерам ЄС фінансову допомогу у 100 мільйони євро та ввести превентивні заходи, повідомила під час брифінгу речниця Єврокомісії Дана Спінант, передає УНН.
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"Президент зазначає, що вона повністю усвідомлює висловлену стурбованість щодо збільшення імпорту певної української сільськогосподарської продукції на ринки ЄС", - сказала речниця.
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Спінант вказала, що фон дер Ляєн наголосила на необхідності "спільного європейського підходу для розв'язання цих проблем", і представила три пропозиції. Зокрема, президент Єврокомісії пропонує надати підтримку фермерам, які постраждали від поточної ситуації на ринку. Вона нагадала, що ЄС вже надав пакет фінансової підтримки в розмірі 56,3 мільйона євро, і повідомила, що зараз готується другий на 100 мільйонів євро.
Також фон дер Ляєн зазначила, що Єврокомісія готує "превентивні заходи відповідно до чинних правил торгівлі", що стосуються певних категорій агропродукції, у тому числі соняшника, пшениці, ріпаку та кукурудзи. Третьою пропозицією є проведення розслідування щодо інших чутливих продуктів, поінформувала Спінант.
Нагадаємо
Країни-члени ЄС Польща, Угорщина та Словаччина запровадили заборони на імпорт, у тому числі зерна, щоб захистити свої ринки від притоку дешевшої продукції після російського вторгнення в Україну. Румунія також розглядає таку можливість.
19 квітня міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь повідомив, що його країна заборонила ввезення з України 25 найменувань сільськогосподарської продукції.