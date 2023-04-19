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ЄС планує виділити 100 млн євро підтримки фермерам через імпорт зерна із України

ЄС планує виділити 100 млн євро підтримки фермерам через імпорт зерна із України

Київ • УНН

 • 408466 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відповіла на листа п'яти країн-членів ЄС, які висловили занепокоєння щодо імпорту зерна з України. Вона запропонувала надати постраждалим фермерам ЄС фінансову допомогу у 100 мільйони євро та ввести превентивні заходи, повідомила під час брифінгу речниця Єврокомісії Дана Спінант, передає УНН.

Цитата

"Президент зазначає, що вона повністю усвідомлює висловлену стурбованість щодо збільшення імпорту певної української сільськогосподарської продукції на ринки ЄС", - сказала речниця.

Деталі

Спінант вказала, що фон дер Ляєн наголосила на необхідності "спільного європейського підходу для розв'язання цих проблем", і представила три пропозиції. Зокрема, президент Єврокомісії пропонує надати підтримку фермерам, які постраждали від поточної ситуації на ринку. Вона нагадала, що ЄС вже надав пакет фінансової підтримки в розмірі 56,3 мільйона євро, і повідомила, що зараз готується другий на 100 мільйонів євро.

Також фон дер Ляєн зазначила, що Єврокомісія готує "превентивні заходи відповідно до чинних правил торгівлі", що стосуються певних категорій агропродукції, у тому числі соняшника, пшениці, ріпаку та кукурудзи. Третьою пропозицією є проведення розслідування щодо інших чутливих продуктів, поінформувала Спінант.

Нагадаємо

Країни-члени ЄС Польща, Угорщина та Словаччина запровадили заборони на імпорт, у тому числі зерна, щоб захистити свої ринки від притоку дешевшої продукції після російського вторгнення в Україну. Румунія також розглядає таку можливість.

19 квітня міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь повідомив, що його країна заборонила ввезення з України 25 найменувань сільськогосподарської продукції.

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