Не лише зерно: Угорщина заборонила імпорт з України 25 видів агропродукції
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Угорищина заборонила ввезення з України 25 найменувань сільськогосподарської продукції, повідомив міністр сільського господарства країни Іштван Надь у зв'язку з опублікованою у вівторок ухвалою уряду, пише УНН з посиланням на Hirado.hu.
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Зі слів міністра, уряд Угорщини розпорядився ввести з середи тимчасову заборону на імпорт найбільш важливих зернових з України, а також низки сільськогосподарських продуктів, "щоб захистити угорських фермерів і споживачів".
Він пояснив, що заборона поширюється, серед іншого, на зернові, насіння ріпаку та соняшнику, борошно, олію, мед та деякі види м'яса і діє до 30 червня 2023 року.
При цьому Угорщина не забороняє переміщення цієї продукції своєю територією, тобто транзитні перевезення, як і раніше, дозволені, але відповідні органи замикатимуть їх на кордоні, за ними стежитимуть за допомогою електронних пристроїв і патрулів, і процедури транзиту будуть перевірені по всій країні. Перевізники, які порушують правила, можуть бути оштрафовані, штраф може поширюватись навіть на повну вартість вантажу, додав Надь.
Надь очікує, що введені тимчасові заходи дадуть можливість ЄС вжити довгострокових заходів, "переглянути цілковитий безмитний характер українських товарів та роботу коридорів солідарності".
Повну безмитність українських сільськогосподарських товарів "не можна зберегти, оскільки вони виробляються з конкурентною перевагою" проти європейських, завдяки у тому числі "методам обробітку та захисту рослин, які більше не дозволені у Європейському Союзі", наголосив глава міністерства.
Доповнення
Країни-члени ЄС Польща, Угорщина та Словаччина запровадили заборони на імпорт, у тому числі зерна, щоб захистити свої ринки від притоку дешевшої продукції після російського вторгнення в Україну. Румунія також розлядає таку можливість.
ЄС розкритикував Польщу, Угорщину та Словаччину за введення індивідуальних заборон, і представники ЄС мають намір обговорити ці заходи у середу, повідомив високопосадовець ЄС.
Україна і Польща домовилися про відновлення транзиту зерна.