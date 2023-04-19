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Не только зерно: Венгрия запретила импорт из Украины 25 видов агропродукции

Не только зерно: Венгрия запретила импорт из Украины 25 видов агропродукции

Киев • УНН

 • 436954 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Венгрия запретила ввоз из Украины 25 наименований сельскохозяйственной продукции, сообщил министр сельского хозяйства страны Иштван Надь в связи с опубликованным во вторник постановлением правительства, пишет УНН со ссылкой на Hirado.hu.

Детали

По словам министра, правительство Венгрии распорядилось ввести со среды временный запрет на импорт наиболее важных зерновых из Украины, а также ряда сельскохозяйственных продуктов, "чтобы защитить венгерских фермеров и потребителей".

Он пояснил, что запрет распространяется, среди прочего, на зерновые, семена рапса и подсолнечника, муку, масло, мед и некоторые виды мяса и действует до 30 июня 2023 года.

При этом Венгрия не запрещает перемещение этой продукции по своей территории, то есть транзитные перевозки по-прежнему разрешены, но соответствующие органы будут запирать их на границе, за ними будут следить с помощью электронных устройств и патрулей, и процедуры транзита будут проверены по всей стране. Перевозчики, которые нарушают правила, могут быть оштрафованы, штраф может распространяться даже на полную стоимость груза, добавил Надь.

Надь ожидает, что введенные временные меры дадут возможность ЕС принять долгосрочные меры, "пересмотреть полный беспошлинный характер украинских товаров и работу коридоров солидарности". 

Полную беспошлинность украинских сельскохозяйственных товаров "нельзя сохранить, поскольку они производятся с конкурентным преимуществом" по сравнению с европейскими, благодаря в том числе "методам обработки и защиты растений, которые больше не разрешены в Европейском Союзе", подчеркнул глава министерства. 

Дополнение

Страны-члены ЕС Польша, Венгрия и Словакия ввели запреты на импорт, в том числе зерна, чтобы защитить свои рынки от притока дешевой продукции после российского вторжения в Украину. Румыния также рассматривает такую возможность.

ЕС раскритиковал Польшу, Венгрию и Словакию за введение индивидуальных запретов, и представители ЕС намерены обсудить эти меры в среду, сообщил высокопоставленный чиновник ЕС.

Украина и Польша договорились о возобновлении транзита зерна.

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