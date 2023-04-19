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ЕС планирует выделить 100 млн евро поддержки фермерам из-за импорта зерна из Украины

ЕС планирует выделить 100 млн евро поддержки фермерам из-за импорта зерна из Украины

Киев • УНН

 • 408460 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ответила на письмо пяти стран-членов ЕС, которые выразили обеспокоенность относительно импорта зерна из Украины. Она предложила предоставить пострадавшим фермерам ЕС финансовую помощь в 100 миллионов евро и ввести превентивные меры, сообщила во время брифинга пресс-секретарь Еврокомиссии Дана Спинант, передает УНН.

Цитата

"Президент отмечает, что она полностью осознает высказанную обеспокоенность относительно увеличения импорта определенной украинской сельскохозяйственной продукции на рынки ЕС", - сказала пресс-секретарь.

Детали

Спинант указала, что фон дер Ляйен подчеркнула необходимость "общего европейского подхода для решения этих проблем", и представила три предложения. В частности, президент Еврокомиссии предлагает оказать поддержку фермерам, пострадавшим от текущей ситуации на рынке. Она напомнила, что ЕС уже предоставил пакет финансовой поддержки в размере 56,3 миллиона евро, и сообщила, что сейчас готовится второй на 100 миллионов евро.

Также фон дер Ляйен отметила, что Еврокомиссия готовит "превентивные меры в соответствии с действующими правилами торговли", касающиеся определенных категорий агропродукции, в том числе подсолнечника, пшеницы, рапса и кукурузы. Третьим предложением является проведение расследования в отношении других чувствительных продуктов, проинформировала Спинант.

Напомним

Страны-члены ЕС Польша, Венгрия и Словакия ввели запреты на импорт, в том числе зерна, чтобы защитить свои рынки от притока более дешевой продукции после российского вторжения в Украину. Румыния также рассматривает такую возможность.

19 апреля министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь сообщил, что его страна запретила ввоз из Украины 25 наименований сельскохозяйственной продукции.

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