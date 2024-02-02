Румынский премьер отверг заявление главы Генштаба страны о подготовке к войне с россией

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
  •  136635 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
  •  165110 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
  •  146248 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

Эксклюзив
В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
  •  148375 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
  •  151331 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

Эксклюзив
Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  134710 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

Эксклюзив
Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  146916 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  164178 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

Эксклюзив
рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  167678 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

Эксклюзив
Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
31.01.24  •  158342 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Румынский премьер отверг заявление главы Генштаба страны о подготовке к войне с россией

Румынский премьер отверг заявление главы Генштаба страны о подготовке к войне с россией

Киев  •  УНН

02 февраль 2024, 07:38  •  12505 просмотра

Read in English

Премьер-министр Румынии отвергает заявление начальника Генерального штаба страны о том, что румынам следует готовиться к возможной войне с россией.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку не согласился с заявлением главы Генштаба страны о том, что румынам следует готовиться к потенциальному военному конфликту с россией, сообщает Euractiv, пишет УНН

Детали

Давайте сохранять спокойствие, Румыния не вступит ни в какую войну

- сказал Чолаку.

Как пишет Euractiv, Чолаку своим заявлением пытался уменьшить беспокойство, вызванное после заявления главы Генерального штаба ВС Румынии Георгица Влада, который отметил, что жители Румынии должны готовиться к возможному распространению российской агрессии на Запад, поскольку Путин прибегнет к эскалации в случае победы в Украине. 

Влад выразил обеспокоенность относительно потенциальной эскалации политики президента России Владимира Путина, выделив Республику Молдова как вероятную мишень, с распространением напряженности на Западные Балканы.

В свете этих опасений Влад предложил ввести добровольную военную службу для лиц в возрасте от 18 до 35 лет, как для мужчин, так и для женщин.

Подчеркивая важность "подготовки населения к потенциальным сценариям военного времени", он подчеркнул дефицит, вызванный отказом от обязательной военной службы в Румынии и во всех странах НАТО.

Дополнение 

Командующий Королевской армии Нидерландов Мартин Вийнен, перед тем как уйти с должности, также призвал Нидерланды быть готовыми к возможной войне с Россией, подражая готовности соседних стран.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Новости Мира
natoNATO
niderlandiНидерланды
ruminiyaРумыния
ukrainaУкраина
moldovaМолдова
Румунський прем'єр відкинув заяву очільника Генштабу країни про підготовку до війни з росією
Romanian prime minister rejects statement by the head of the country's General Staff on preparations for war with Russia
Новости по теме

Румынский премьер отверг заявление главы Генштаба страны о подготовке к войне с россией

Премьер-министр Румынии отвергает заявление начальника Генерального штаба страны о том, что румынам следует готовиться к возможной войне с россией.

Новости Мира •   •  12505 просмотра
Румынский премьер отверг заявление главы Генштаба страны о подготовке к войне с россией

Несколько человек погибли в результате падения небольшого самолета во Флориде

Небольшой самолет врезался в трейлерный парк в городе Клируотер, штат Флорида, в результате чего погибло несколько человек, находившихся на борту самолета и в передвижном доме на колесах.

Новости Мира •   •  11622 просмотра
Несколько человек погибли в результате падения небольшого самолета во Флориде

На Днепропетровщине подняли на поверхность всех шахтеров, которые застряли под землей из-за атаки дронов рф

Все 113 шахтеров, заблокированных под землей из-за атаки беспилотника на электроподстанцию в Днепропетровской области Украины, были благополучно выведены на поверхность.

Война •   •  15806 просмотра
На Днепропетровщине подняли на поверхность всех шахтеров, которые застряли под землей из-за атаки дронов рф

50 млрд евро от ЕС для Украины: Зеленский поблагодарил Макрона за личные усилия

Зеленский поблагодарил Макрона за личные усилия в обеспечении пакета помощи ЕС для Украины на 50 млрд евро.

Политика •   •  16184 просмотра
50 млрд евро от ЕС для Украины: Зеленский поблагодарил Макрона за личные усилия

Уничтожение Украиной ракетного катера рф "ивановец": аналитики оценили последствия для оккупантов

Украинские силы потопили российский ракетный катер вблизи оккупированного Крыма, ограничив военно-морской потенциал россии в западной части Черного моря.

Война •   •  25904 просмотра
Уничтожение Украиной ракетного катера рф "ивановец": аналитики оценили последствия для оккупантов

В вузе Луганска в армию рф мобилизовали 250 студентов - ОВА

Еще два дома были разрушены в Невском Луганской области, 250 студентов Луганского государственного университета были мобилизованы в российскую армию, а российская компания захватила шахты на оккупированных территориях, имея лишь 1000 долларов капитала.

Война •   •  27251 просмотра
В вузе Луганска в армию рф мобилизовали 250 студентов - ОВА

Ночью один из вражеских дронов ударил по Харьковщине, за сутки оккупанты обстреляли около 17 населенных пунктов области

Ночью вражеских беспилотник нанес удар по Харьковской области, а за минувшие сутки российские войска обстреляли около 17 населенных пунктов в регионе, о жертвах не сообщается.

Война •   •  25306 просмотра
Ночью один из вражеских дронов ударил по Харьковщине, за сутки оккупанты обстреляли около 17 населенных пунктов области

Сумскую область армия рф ночью обстреляла из артиллерии и РСЗО: 30 взрывов

Российские войска обстреляли две громады в Сумской области из артиллерии и реактивных систем залпового огня, вызвав 30 взрывов за ночь.

Война •   •  23579 просмотра
Сумскую область армия рф ночью обстреляла из артиллерии и РСЗО: 30 взрывов

По Запорожской области пришлось более 150 вражеских ударов, два человека ранены

За минувшие сутки российские войска 153 раза обстреляли 25 населенных пунктов в Запорожской области, два человека получили ранения.

Война •   •  22532 просмотра
По Запорожской области пришлось более 150 вражеских ударов, два человека ранены

Масштабные отключения света в Кривом Роге из-за атаки дронов: в Минэнерго сообщили детали

Атака российских беспилотников на энергетические объекты в Кривом Роге (Днепропетровская область) оставила без электричества 62 000 домохозяйств и задела шахту со 120 шахтерами, хотя к утру электроснабжение было восстановлено для более чем 32 000 потребителей.

Война •   •  22035 просмотра
Масштабные отключения света в Кривом Роге из-за атаки дронов: в Минэнерго сообщили детали