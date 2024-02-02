Румынский премьер отверг заявление главы Генштаба страны о подготовке к войне с россией

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку не согласился с заявлением главы Генштаба страны о том, что румынам следует готовиться к потенциальному военному конфликту с россией, сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

Давайте сохранять спокойствие, Румыния не вступит ни в какую войну - сказал Чолаку.

Как пишет Euractiv, Чолаку своим заявлением пытался уменьшить беспокойство, вызванное после заявления главы Генерального штаба ВС Румынии Георгица Влада, который отметил, что жители Румынии должны готовиться к возможному распространению российской агрессии на Запад, поскольку Путин прибегнет к эскалации в случае победы в Украине.

Влад выразил обеспокоенность относительно потенциальной эскалации политики президента России Владимира Путина, выделив Республику Молдова как вероятную мишень, с распространением напряженности на Западные Балканы.

В свете этих опасений Влад предложил ввести добровольную военную службу для лиц в возрасте от 18 до 35 лет, как для мужчин, так и для женщин.

Подчеркивая важность "подготовки населения к потенциальным сценариям военного времени", он подчеркнул дефицит, вызванный отказом от обязательной военной службы в Румынии и во всех странах НАТО.

Дополнение

Командующий Королевской армии Нидерландов Мартин Вийнен, перед тем как уйти с должности, также призвал Нидерланды быть готовыми к возможной войне с Россией, подражая готовности соседних стран.