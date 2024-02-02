Румынский премьер отверг заявление главы Генштаба страны о подготовке к войне с россией
Киев • УНН
Премьер-министр Румынии отвергает заявление начальника Генерального штаба страны о том, что румынам следует готовиться к возможной войне с россией.
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку не согласился с заявлением главы Генштаба страны о том, что румынам следует готовиться к потенциальному военному конфликту с россией, сообщает Euractiv, пишет УНН.
Детали
Давайте сохранять спокойствие, Румыния не вступит ни в какую войну
Как пишет Euractiv, Чолаку своим заявлением пытался уменьшить беспокойство, вызванное после заявления главы Генерального штаба ВС Румынии Георгица Влада, который отметил, что жители Румынии должны готовиться к возможному распространению российской агрессии на Запад, поскольку Путин прибегнет к эскалации в случае победы в Украине.
Влад выразил обеспокоенность относительно потенциальной эскалации политики президента России Владимира Путина, выделив Республику Молдова как вероятную мишень, с распространением напряженности на Западные Балканы.
В свете этих опасений Влад предложил ввести добровольную военную службу для лиц в возрасте от 18 до 35 лет, как для мужчин, так и для женщин.
Подчеркивая важность "подготовки населения к потенциальным сценариям военного времени", он подчеркнул дефицит, вызванный отказом от обязательной военной службы в Румынии и во всех странах НАТО.
Дополнение
Командующий Королевской армии Нидерландов Мартин Вийнен, перед тем как уйти с должности, также призвал Нидерланды быть готовыми к возможной войне с Россией, подражая готовности соседних стран.
Румынский премьер отверг заявление главы Генштаба страны о подготовке к войне с россией
Премьер-министр Румынии отвергает заявление начальника Генерального штаба страны о том, что румынам следует готовиться к возможной войне с россией.
Несколько человек погибли в результате падения небольшого самолета во Флориде
Небольшой самолет врезался в трейлерный парк в городе Клируотер, штат Флорида, в результате чего погибло несколько человек, находившихся на борту самолета и в передвижном доме на колесах.
На Днепропетровщине подняли на поверхность всех шахтеров, которые застряли под землей из-за атаки дронов рф
Все 113 шахтеров, заблокированных под землей из-за атаки беспилотника на электроподстанцию в Днепропетровской области Украины, были благополучно выведены на поверхность.
50 млрд евро от ЕС для Украины: Зеленский поблагодарил Макрона за личные усилия
Зеленский поблагодарил Макрона за личные усилия в обеспечении пакета помощи ЕС для Украины на 50 млрд евро.
Уничтожение Украиной ракетного катера рф "ивановец": аналитики оценили последствия для оккупантов
Украинские силы потопили российский ракетный катер вблизи оккупированного Крыма, ограничив военно-морской потенциал россии в западной части Черного моря.
В вузе Луганска в армию рф мобилизовали 250 студентов - ОВА
Еще два дома были разрушены в Невском Луганской области, 250 студентов Луганского государственного университета были мобилизованы в российскую армию, а российская компания захватила шахты на оккупированных территориях, имея лишь 1000 долларов капитала.
Ночью один из вражеских дронов ударил по Харьковщине, за сутки оккупанты обстреляли около 17 населенных пунктов области
Ночью вражеских беспилотник нанес удар по Харьковской области, а за минувшие сутки российские войска обстреляли около 17 населенных пунктов в регионе, о жертвах не сообщается.
Сумскую область армия рф ночью обстреляла из артиллерии и РСЗО: 30 взрывов
Российские войска обстреляли две громады в Сумской области из артиллерии и реактивных систем залпового огня, вызвав 30 взрывов за ночь.
По Запорожской области пришлось более 150 вражеских ударов, два человека ранены
За минувшие сутки российские войска 153 раза обстреляли 25 населенных пунктов в Запорожской области, два человека получили ранения.
Масштабные отключения света в Кривом Роге из-за атаки дронов: в Минэнерго сообщили детали
Атака российских беспилотников на энергетические объекты в Кривом Роге (Днепропетровская область) оставила без электричества 62 000 домохозяйств и задела шахту со 120 шахтерами, хотя к утру электроснабжение было восстановлено для более чем 32 000 потребителей.