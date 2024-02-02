Очільник Генштабу ЗС Румунії закликав готуватися до війни з Путіним

Європейські та зокрема і жителі Румунії мають готуватись до можливого поширення російської агресії на Захід, оскільки Путін вдасться до ескалації у разі перемоги в Україні. Про це заявив очільник Генерального штабу ЗС Румунії Георгіца Влад в інтерв’ю румунській службі Радіо Свобода, передає УНН.

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Влад наголосив, що Росія "стала проблемою для світового порядку і для демократії", тож фактично веде війну не просто з Україною, а "з усім демократичним світом".

Населення Румунії, як і все населення Європейського Союзу, Європи, повинно хвилюватись, і ми повинні здійснити відповідні заходи, щоб бути готовими до ймовірного нападу

Голова румунського Генштабу зазначив, що наступною може стати Молдова.

Георгіце повідомив, що Міністерство оборони Румунії вже підготувало проєкт змін до Закону про підготовку населення до оборони. Він передбачає запровадження добровільної військової служби і може бути розглянутий вже до кінця 2024 року.

"Важливо, щоб це відбулося цього року, тому що всі країни НАТО і вся Європа спроможні виграти час. Час - дорогоцінний ресурс, і я вважаю, що жодної секунди не можна витрачати даремно. Це той момент, коли всі європейські країни повинні думати про підготовку свого населення. Я не хочу сіяти паніки, але це реальність, у якій ми живемо