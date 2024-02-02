Очільник Генштабу ЗС Румунії закликав готуватися до війни з Путіним

ukenru
29 березня, 19:41 • 43750 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 98126 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 116250 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 117850 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 233544 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 157092 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 147697 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133393 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121736 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112892 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
 м/с
86 %
749 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Міноборони заявили про запуск Управління космічної політики: чому це важливо

У Міноборони заявили про запуск Управління космічної політики: чому це важливо

29 березня, 18:31 • 33149 перегляди
Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

29 березня, 18:45 • 35618 перегляди
У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

29 березня, 18:53 • 31729 перегляди
Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

29 березня, 19:12 • 32828 перегляди
Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

29 березня, 19:25 • 30232 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 233544 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 385967 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 441049 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 449403 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358809 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 116247 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130830 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 125012 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 99007 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108047 перегляди
Актуальне
Очільник Генштабу ЗС Румунії закликав готуватися до війни з Путіним

Очільник Генштабу ЗС Румунії закликав готуватися до війни з Путіним

Київ • УНН

 • 42358 перегляди

Начальник Генерального штабу Збройних сил Румунії закликав європейські країни, включаючи Румунію, підготуватися до можливості поширення російської агресії на захід, заявивши, що Володимир Путін може піти на подальшу ескалацію, якщо йому вдасться досягти успіху в Україні.

Європейські та зокрема і жителі Румунії мають готуватись до можливого поширення російської агресії на Захід, оскільки Путін вдасться до ескалації у разі перемоги в Україні. Про це заявив очільник Генерального штабу ЗС Румунії Георгіца Влад в інтерв’ю румунській службі Радіо Свобода, передає УНН.

Деталі

Влад наголосив, що Росія "стала проблемою для світового порядку і для демократії", тож фактично веде війну не просто з Україною, а "з усім демократичним світом".

Населення Румунії, як і все населення Європейського Союзу, Європи, повинно хвилюватись, і ми повинні здійснити відповідні заходи, щоб бути готовими до ймовірного нападу

додав він.

Голова румунського Генштабу зазначив, що наступною може стати Молдова.

Я більш ніж упевнений, що президент Путін вдасться до ескалації в найближчому майбутньому

 зазначив Влад.

Георгіце повідомив, що Міністерство оборони Румунії вже підготувало проєкт змін до Закону про підготовку населення до оборони. Він передбачає запровадження добровільної військової служби і може бути розглянутий вже до кінця 2024 року.

"Важливо, щоб це відбулося цього року, тому що всі країни НАТО і вся Європа спроможні виграти час. Час - дорогоцінний ресурс, і я вважаю, що жодної секунди не можна витрачати даремно. Це той момент, коли всі європейські країни повинні думати про підготовку свого населення. Я не хочу сіяти паніки, але це реальність, у якій ми живемо

наголосив генерал.

Зеленський: якби Китай об'єднався з росією – почалася б світова війна20.02.23, 14:55 • 452060 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Новини Світу
natoNATO
rumuniiaРумунія
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,097.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,834.28