Глава Генштаба ВС Румынии призвал готовиться к войне с Путиным

Европейские и в частности и жители Румынии должны готовиться к возможному распространению российской агрессии на Запад, поскольку Путин прибегнет к эскалации в случае победы в Украине. Об этом заявил глава Генерального штаба ВС Румынии Георгица Влад в интервью румынской службе Радио Свобода, передает УНН.

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Влад отметил, что Россия "стала проблемой для мирового порядка и для демократии", поэтому фактически ведет войну не просто с Украиной, а "со всем демократическим миром".

Население Румынии, как и все население Европейского Союза, Европы, должно волноваться, и мы должны предпринять соответствующие меры, чтобы быть готовыми к возможному нападению добавил он.

Глава румынского Генштаба отметил, что следующей может стать Молдова.

Я более чем уверен, что президент Путин прибегнет к эскалации в ближайшем будущем отметил Влад.

Георгице сообщил, что Министерство обороны Румынии уже подготовило проект изменений в Закон о подготовке населения к обороне. Он предусматривает введение добровольной военной службы и может быть рассмотрен уже до конца 2024 года.

"Важно, чтобы это произошло в этом году, потому что все страны НАТО и вся Европа способны выиграть время. Время - драгоценный ресурс, и я считаю, что ни одной секунды нельзя тратить зря. Это тот момент, когда все европейские страны должны думать о подготовке своего населения. Я не хочу сеять панику, но это реальность, в которой мы живем подчеркнул генерал.

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