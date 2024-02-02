Румунський прем'єр відкинув заяву очільника Генштабу країни про підготовку до війни з росією
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Румунії відкидає заяву начальника Генерального штабу країни про те, що румунам слід готуватися до можливої війни з росією.
Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку не погодився із заявою глави Генштабу країни про те, що румунам слід готуватися до потенційного військового конфлікту із росією, повідомляє Euractiv, пише УНН.
Деталі
Давайте зберігати спокій, Румунія не вступить у жодну війну
Як пише Euractiv, Чолаку своєю заявою намагався зменшити занепокоєння, викликані після заяви очільника Генерального штабу ЗС Румунії Георгіца Влада, який наголосив, що жителі Румунії мають готуватись до можливого поширення російської агресії на Захід, оскільки путін вдасться до ескалації у разі перемоги в Україні.
Влад висловив занепокоєння щодо потенційної ескалації політики президента росії володимира путіна, виділивши Республіку Молдова як ймовірну мішень, з поширенням напруженості на Західні Балкани.
У світлі цих побоювань Влад запропонував запровадити добровільну військову службу для осіб у віці від 18 до 35 років, як для чоловіків, так і для жінок.
Наголошуючи на важливості "підготовки населення до потенційних сценаріїв воєнного часу", він підкреслив дефіцит, спричинений відмовою від обов'язкової військової служби в Румунії і в усіх країнах НАТО.
Доповнення
Командувач Королівської армії Нідерландів Мартін Війнен, перед тим як піти з посади, також закликав Нідерланди бути готовими до можливої війни з росією, наслідуючи готовність сусідніх країн.