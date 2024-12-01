Румыния проводит парламентские выборы: что известно
Киев • УНН
В Румынии проходят выборы в двухпалатный парламент-Сенат и нижнюю палату. Голосование проходит через неделю после победы ультраправого кандидата в первом туре президентских выборов.
В воскресенье румыны отправились на избирательные участки, чтобы избирать депутатов в двухпалатный парламент страны - Сенат и нижнюю палату. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Голосование проходит через неделю после первого тура президентских выборов, на которых независимый ультраправый кандидат получил наибольшую поддержку. Результаты президентского голосования в настоящее время проверяются высшим судом Румынии.
Румынский Парламент состоит из двух палат:
- Сенат с 133 местами;
- Нижняя палата, которая насчитывает 323 места.
Все 19 миллионов граждан страны, являющейся членом Европейского Союза и НАТО, имеют право принять участие в выборах.
Румыния пересчитывает бюллетени, первый тур президентских выборов могут переназначить29 нояб. 2024, 13:31 • 14154 просмотра