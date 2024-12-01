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Румыния проводит парламентские выборы: что известно

Румыния проводит парламентские выборы: что известно

Киев  •  УНН

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В Румынии проходят выборы в двухпалатный парламент-Сенат и нижнюю палату. Голосование проходит через неделю после победы ультраправого кандидата в первом туре президентских выборов.

В воскресенье румыны отправились на избирательные участки, чтобы избирать депутатов в двухпалатный парламент страны - Сенат и нижнюю палату. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Голосование проходит через неделю после первого тура президентских выборов, на которых независимый ультраправый кандидат получил наибольшую поддержку. Результаты президентского голосования в настоящее время проверяются высшим судом Румынии. 

Румынский Парламент состоит из двух палат: 

- Сенат с 133 местами; 

- Нижняя палата, которая насчитывает 323 места. 

Все 19 миллионов граждан страны, являющейся членом Европейского Союза и НАТО, имеют право принять участие в выборах. 

Румыния пересчитывает бюллетени, первый тур президентских выборов могут переназначить29 нояб. 2024, 13:31 • 14154 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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