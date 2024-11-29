Румыния пересчитывает бюллетени, первый тур президентских выборов могут переназначить
Киев • УНН
В Румынии начался пересчет голосов после победы пророссийского кандидата на президентских выборах. Конституционный суд может отменить результаты из-за кибероперации в Tik Tok и назначить повторное голосование.
Румынские власти начали пересчет голосов после выборов, которые всколыхнули политический истеблишмент страны победой малоизвестного ультранационалистического кандидата. Кроме того Конституционный суд Украины может принять решение об отмене первого тура президентских выборов, и переназначить его.
Передає УНН сз посиланням на AFP та Bloomberg.
В Румынии стартовал пересчет голосов после первого тура выборов на президентский пост. Конституционный суд в Бухаресте назначил пересчет голосов в четверг, когда представители служб безопасности заявили, что первый тур президентских выборов был омрачен кибероперацией, проведенной на платформе социальных сетей TikTok. Избирательный орган Румынии заявил, что пересчет голосов может быть завершен лишь к 10 часам вечера в воскресенье, 1 ноября.
Председатель постоянного избирательного органа Тони Гребле заявил в пятницу, что в случае, если Конституционный суд примет решение об отмене первого тура президентских выборов, выборы возобновятся со всеми кандидатами, зарегистрированными в первом туре.
Если первый тур повторяется, в городе, была ли заявка подтверждена и зарегистрирована, участвуют, они все зарегистрированы в избирательном бюллетене, независимо от их заявлений
Некоторые эксперты говорят о подрыве демократии. Они отмечают, что пересчет голосов непрозрачен (наблюдатели не были допущены к участию), а дальнейшая турбулентность на политической сцене может привести к усилению антисистемных националистов или спровоцировать массовые протесты в стране.
Напомним
УНН ранее передавал, что независимый кандидат Келин Джеорджеску, известный критикой ЕС и поддержки Украины, лидирует после первого тура выборов в Румынии. Во втором туре он будет соревноваться с премьер-министром Марчелом Чолаку.
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, которому предрекали победу на президентских выборах, выбыл в первом туре, что вынудило его уйти в отставку с поста лидера социал-демократов.
Ультраправый политик Келин Георгеску получил около 23% голосов в первом туре президентских выборов в Румынии. Георгеску, известный своими пророссийскими взглядами, ранее критиковал НАТО и поддерживал Путина.