Румынские власти начали пересчет голосов после выборов, которые всколыхнули политический истеблишмент страны победой малоизвестного ультранационалистического кандидата. Кроме того Конституционный суд Украины может принять решение об отмене первого тура президентских выборов, и переназначить его.

Передає УНН сз посиланням на AFP та Bloomberg.

В Румынии стартовал пересчет голосов после первого тура выборов на президентский пост. Конституционный суд в Бухаресте назначил пересчет голосов в четверг, когда представители служб безопасности заявили, что первый тур президентских выборов был омрачен кибероперацией, проведенной на платформе социальных сетей TikTok. Избирательный орган Румынии заявил, что пересчет голосов может быть завершен лишь к 10 часам вечера в воскресенье, 1 ноября.

Председатель постоянного избирательного органа Тони Гребле заявил в пятницу, что в случае, если Конституционный суд примет решение об отмене первого тура президентских выборов, выборы возобновятся со всеми кандидатами, зарегистрированными в первом туре.

Если первый тур повторяется, в городе, была ли заявка подтверждена и зарегистрирована, участвуют, они все зарегистрированы в избирательном бюллетене, независимо от их заявлений - заявил он.

Некоторые эксперты говорят о подрыве демократии. Они отмечают, что пересчет голосов непрозрачен (наблюдатели не были допущены к участию), а дальнейшая турбулентность на политической сцене может привести к усилению антисистемных националистов или спровоцировать массовые протесты в стране.

Напомним

УНН ранее передавал, что независимый кандидат Келин Джеорджеску, известный критикой ЕС и поддержки Украины, лидирует после первого тура выборов в Румынии. Во втором туре он будет соревноваться с премьер-министром Марчелом Чолаку.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, которому предрекали победу на президентских выборах, выбыл в первом туре, что вынудило его уйти в отставку с поста лидера социал-демократов.

Ультраправый политик Келин Георгеску получил около 23% голосов в первом туре президентских выборов в Румынии. Георгеску, известный своими пророссийскими взглядами, ранее критиковал НАТО и поддерживал Путина.