Румыния ночью поднимала истребители из-за атаки российских дронов на Украину

В Румынии поднимали истребители F-18 и F-16 из-за российских дронов, атаковавших Украину неподалеку от границы, сообщили в Минобороны страны, осудив атаки рф на гражданские объекты в Украине, пишет УНН.

Детали

«В среду, 2 октября, российские войска совершили новую серию атак беспилотников на гражданские и инфраструктурные объекты в Украине вблизи речной границы с Румынией в уезде Тулча. В результате обнаружения групп беспилотников, которые направлялись в сторону воздушного пространства Украины, вблизи воздушного пространства Румынии, Национальный военный командный центр (ядро) сообщил Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям по установлению мер оповещения населения уездов Тулча и Галац, сообщение RO-Alert отправлено в 2:41 утра», - говорится в сообщении.

«Для мониторинга ситуации около 00.50 с 57-й авиабазы Михаила Когелничану взлетели два самолета F-18 ВВС Испании, которые входят в состав усиленной боевой службы воздушного патрулирования. Также около 02.40 с 86-й авиабазы Борча взлетели два самолета F-16 ВВС Румынии. Испанские самолеты выполнили свою миссию около 03:00, а самолеты ВВС Румынии - около 05:00», - сообщили в МО Румынии.

Как указано, «за это время радиолокационная система наблюдения Румынии не зафиксировала вторжения в национальное воздушное пространство беспилотников, задействованных в атаке на украинские цели».

МО Румынии, как сообщается, «информировало и продолжает информировать союзнические структуры в режиме реального времени о ситуациях, вызванных атаками, оставаясь с ними на постоянной связи».

«Министерство национальной обороны повторяет решительное осуждение этих нападений, совершенных Российской Федерацией на отдельные объекты и элементы гражданской инфраструктуры Украины, которые являются неоправданными и грубо нарушают нормы международного права», - сообщили в Министерстве национальной обороны Румынии.