Румунія вночі піднімала винищувачі через атаку російських дронів на Україну
Київ • УНН
У Румунії піднімали винищувачі F-18 та F-16 через виявлення російських дронів, що прямували до України. Міноборони Румунії засудило атаки рф на цивільні об'єкти в Україні як порушення міжнародного права.
У Румунії піднімали винищувачі F-18 та F-16 через російські дрони, що атакували Україну неподалік від кордону, повідомили у Міноборони країни, засудивши атаки рф на цивільні об'єкти в Україні, пише УНН.
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"У середу, 2 жовтня, російські війська здійснили нову серію атак безпілотників на цивільні та інфраструктурні об’єкти в Україні поблизу річкового кордону з Румунією в повіті Тулча. У результаті виявлення груп безпілотників, які прямували в бік повітряного простору України, поблизу повітряного простору Румунії, Національний військовий командний центр (ядро) повідомив Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій щодо встановлення заходів оповіщення населення повітів Тулча і Галац, повідомлення RO-Alert надіслано о 2:41 ранку", - ідеться у повідомленні.
"Для моніторингу ситуації близько 00.50 з 57-ї авіабази Михаїла Когелнічану злетіли два літаки F-18 ВПС Іспанії, які входять до складу посиленої бойової служби повітряного патрулювання. Також близько 02.40 з 86-ї авіабази Борча злетіли два літаки F-16 ВПС Румунії. Іспанські літаки виконали свою місію близько 03:00, а літаки ВПС Румунії – близько 05:00", - повідомили у МО Румунії.
Як вказано, "за цей час радіолокаційна система спостереження Румунії не зафіксувала вторгнення в національний повітряний простір безпілотників, задіяних у атаці на українські цілі".
МО Румунії, як повідомляється, "інформувало та продовжує інформувати союзницькі структури в режимі реального часу про ситуації, спричинені атаками, залишаючись із ними на постійному зв’язку".
"Міністерство національної оборони повторює рішуче засудження цих нападів, здійснених російською федерацією на окремі об’єкти та елементи цивільної інфраструктури України, які є невиправданими та грубо порушують норми міжнародного права", - повідомили у Міністерстві національної оборони Румунії.
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