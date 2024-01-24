"Рука кремля": российские пропагандисты защищают священника московского патриархата, который воровал электроэнергию

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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
  •  137902 просмотра

Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

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Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами
  •  128509 просмотра

Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами

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В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве
  •  145360 просмотра

В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве

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Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог
23 январь 2024, 08:20  •  150149 просмотра

Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог

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Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник
23 январь 2024, 08:03  •  137428 просмотра

Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник

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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
22 январь 2024, 16:51  •  167171 просмотра

"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
22 январь 2024, 15:40  •  183392 просмотра

"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

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Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
22 январь 2024, 13:19  •  167835 просмотра

Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

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Новости по теме

"Рука кремля": российские пропагандисты защищают священника московского патриархата, который воровал электроэнергию

Российская пропаганда поддерживает священника московского патриархата, обвиненного в краже электроэнергии в Украине.

Общество •   •  108170 просмотра
"Рука кремля": российские пропагандисты защищают священника московского патриархата, который воровал электроэнергию

Становление украинской идентичности: "МХП-Громаді" подписал с Киевской оперой меморандум о партнерстве

В Киевской опере презентовали спектакль "Сойкино крыло" по мотивам новеллы Ивана Франко. Спектакль собирает полные залы.

Общество •   •  19001 просмотра
Становление украинской идентичности: "МХП-Громаді" подписал с Киевской оперой меморандум о партнерстве

Теннис: украинка Ястремская впервые вышла в полуфинал Australian Open

Украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала победу над чешкой Линдой Носковой в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису, отметив свой первый выход в полуфинал турнира Большого шлема. Ястремская стала первой теннисисткой с 1978 года, которая вышла в полуфинал из квалификации.

Спорт •   •  16171 просмотра
Теннис: украинка Ястремская впервые вышла в полуфинал Australian Open

Северная Корея выпустила несколько крылатых ракет в сторону моря

По сообщениям, Северная Корея запустила несколько крылатых ракет в море у своего западного побережья.

Новости Мира •   •  15528 просмотра
Северная Корея выпустила несколько крылатых ракет в сторону моря

В Украине вернули запрет на продажу топлива "Евро-3" и "Евро-4"

Украина возобновила запрет на использование топлива стандартов "Евро-3" и "Евро-4", восстановив требования к качеству топлива не ниже экологического стандарта "Евро-5". Страна отказалась от использования топлива стандартов "Евро-3" и "Евро-4" с 2016 года, но из-за российского вторжения и потребности в дополнительном топливе смягчила стандарты.

Экономика •   •  21429 просмотра
В Украине вернули запрет на продажу топлива "Евро-3" и "Евро-4"

Данилов об украинском оружии и ударах по территории рф: 1000 км для нас уже не далекое расстояние

Данилов, говоря об украинском оружии, заявил, что 1000 км - уже не далекое расстояние.

Война •   •  20689 просмотра
Данилов об украинском оружии и ударах по территории рф: 1000 км для нас уже не далекое расстояние

Прошли пешком более 600 км: в ГУР рассказали детали уничтожения трех вражеских ТУ-22М3 в августе прошлого года

В августе прошлого года группа украинских разведчиков во главе с полковником Олегом Бабием преодолела более 600 км пешком через вражескую территорию, чтобы уничтожить три российских бомбардировщика ТУ-22М3, прекратив бомбардировки украинских городов. В результате операции полковник Бабий погиб.

Война •   •  21209 просмотра
Прошли пешком более 600 км: в ГУР рассказали детали уничтожения трех вражеских ТУ-22М3 в августе прошлого года

"Нам не нужны Taurus для атаки на москву" - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что крылатые ракеты Taurus нужны Украине не для нападения на москву или любую часть россии, а для уничтожения российской военной инфраструктуры за линией фронта на украинской территории. Несмотря на решение Германии против передачи ракет, дискуссии по этому вопросу все еще продолжаются.

Политика •   •  27044 просмотра
"Нам не нужны Taurus для атаки на москву" - Кулеба

Трамп и Байден выиграли праймериз своих партий в Нью-Гемпшире

Бывший президент США Дональд Трамп победил на праймериз Республиканской партии в штате Нью-Гэмпшир. Президент США Джо Байден одержал победу на праймериз Демократической партии в этом штате.

Новости Мира •   •  21395 просмотра
Трамп и Байден выиграли праймериз своих партий в Нью-Гемпшире

Для борьбы с российскими ДРГ созданы контрдиверсионные резервы - Наев

Украина сформировала контрдиверсионные резервы для борьбы с вероятными российскими диверсионными группами на государственной границе, сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев, командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины. Этот шаг был сделан на фоне усиления попыток вражеских сил прорвать оборону Украины.

Война •   •  25006 просмотра
Для борьбы с российскими ДРГ созданы контрдиверсионные резервы - Наев