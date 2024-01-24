"Рука кремля": российские пропагандисты защищают священника московского патриархата, который воровал электроэнергию

россияне узнали, что в Украине есть город Ладыжин, а российские пропагандисты пытаются раздуть конфликт вселенского масштаба из ситуации вокруг Свято-Казанского храма, который на законных основаниях перешел под юрисдикцию Православной церкви Украины. При этом едва ли не выставляют героем священника УПЦ МП Евгения Воробьева, которого уличили в краже электроэнергии, пишет УНН.

После того как 9 января новосозданная община Православной церкви Украины, хоть и со второй попытки, но сумела, имея на то все законные основания, зайти в Свято-Казанского храма в Ладыжине Винницкой области ситуация вокруг этой истории несколько успокоилась. Но не факт, что надолго.

Ведь заинтересованность в этой истории российских пропагандистов дает основания говорить, что люди, которые перешли в украинскую церковь, могут стать жертвами информационных, и не только провокаций.

Тем временем в самом Ладыжине всплывают новые неприятные факты "бурной" деятельности местного священника московского патриархата Евгения Воробьева.

В частности, 15 января на территорию Свято-Казанского храма пришли энергетики и обнаружили несанкционированное подключение к электросетям, которое было осуществлено, когда в нем хозяйничали представители московского патриархата. Воробьев, которого тоже вызвали на место происшествия, как пишут местные СМИ, факт кражи электроэнергии не отрицал. А энергетики насчитали убытков почти на 90 тысяч гривен и составили соответствующий акт.

Пока что возле самой церкви спокойно. Но сторонники московского священника иногда пытаются провоцировать прихожан ПЦУ. Об этом рассказал глава новосозданной общины ПЦУ, ветеран АТО/ООС Михаил Бондаренко.

"Сейчас спокойно возле церкви. Ну ходят они кругами, типа патрулирования, потому что внутри ветераны охраняют храм. А они ходят. Но таких чтобы сильных правонарушений - то нет. Бывает что время от времени ребят цепляют морально, но у наших ребят крепкие нервы, они на это реагируют", - отметил Бондаренко.

Но это спокойствие может быть мнимым. Ведь ситуация в Ладыжине разоблачила достаточно пророссийских "консервов" в Винницкой области, с подачи которых, судя по всему, она оказалась в центре внимания российских пропагандистов.

На пропагандистские каналы государства-агрессора через сына Евгения Воробьева - Дмитрия Воробьева, который учится в России на военного капеллана, от местных жителей попало видео из Ладыжина. Пропагандисты, естественно, продемонстрировали его в выгодном для себя русле - мол, в Украине, якобы, происходят притеснения на религиозной почве. И передали это видео местные жители.

Цель кремля в данном случае очевидна - показать, что в Украине, якобы, много сторонников "русского мира", которых необходимо "освобождать" от мифических националистов, и продолжать раскалывать украинское общество.

А какую цель преследуют люди, которые в Украине на второй год полномасштабной агрессии, подыгрывают российской пропаганде? Они или полезные марионетки, или, что гораздо хуже, выполняют свою роль сознательно. Еще и, возможно, пользуются благосклонностью некоторых представителей местной власти в Винницкой области.

В частности, мы уже писали, что довольно неоднозначно ведет себя депутат Винницкого областного совета от "Украинской стратегии Гройсмана" Игорь Хмиль, который много лет подряд поддерживал московский патриархат, и даже сейчас не изменил свою позицию.

Контекст

В ноябре прошлого года община Свято-Казанского храма в Ладыжине провела собрание, на котором приняла решение о переходе в Православную церковь Украины. Были оформлены все необходимые юридические документы.

28 декабря люди пытались войти в свой храм, но священник московского патриархата Евгений Воробьев и его немногочисленные сторонники встретили прихожан ПЦУ перцовым газом и палками.

Когда девятого января люди таки смогли попасть в свою церковь, то обнаружили в ней российские флаги, иконы с изображением российской императорской семьи, религиозные книги с пропагандой "русского мира", пророссийские календари, фотопортреты иерархов русской православной церкви, подборку DVD-дисков с пропагандистскими фильмами о РФ.

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