"Рука кремля": российские пропагандисты защищают священника московского патриархата, который воровал электроэнергию
Российская пропаганда поддерживает священника московского патриархата, обвиненного в краже электроэнергии в Украине.
Становление украинской идентичности: "МХП-Громаді" подписал с Киевской оперой меморандум о партнерстве
В Киевской опере презентовали спектакль "Сойкино крыло" по мотивам новеллы Ивана Франко. Спектакль собирает полные залы.
Теннис: украинка Ястремская впервые вышла в полуфинал Australian Open
Украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала победу над чешкой Линдой Носковой в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису, отметив свой первый выход в полуфинал турнира Большого шлема. Ястремская стала первой теннисисткой с 1978 года, которая вышла в полуфинал из квалификации.
Северная Корея выпустила несколько крылатых ракет в сторону моря
По сообщениям, Северная Корея запустила несколько крылатых ракет в море у своего западного побережья.
В Украине вернули запрет на продажу топлива "Евро-3" и "Евро-4"
Украина возобновила запрет на использование топлива стандартов "Евро-3" и "Евро-4", восстановив требования к качеству топлива не ниже экологического стандарта "Евро-5". Страна отказалась от использования топлива стандартов "Евро-3" и "Евро-4" с 2016 года, но из-за российского вторжения и потребности в дополнительном топливе смягчила стандарты.
Данилов об украинском оружии и ударах по территории рф: 1000 км для нас уже не далекое расстояние
Данилов, говоря об украинском оружии, заявил, что 1000 км - уже не далекое расстояние.
Прошли пешком более 600 км: в ГУР рассказали детали уничтожения трех вражеских ТУ-22М3 в августе прошлого года
В августе прошлого года группа украинских разведчиков во главе с полковником Олегом Бабием преодолела более 600 км пешком через вражескую территорию, чтобы уничтожить три российских бомбардировщика ТУ-22М3, прекратив бомбардировки украинских городов. В результате операции полковник Бабий погиб.
"Нам не нужны Taurus для атаки на москву" - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что крылатые ракеты Taurus нужны Украине не для нападения на москву или любую часть россии, а для уничтожения российской военной инфраструктуры за линией фронта на украинской территории. Несмотря на решение Германии против передачи ракет, дискуссии по этому вопросу все еще продолжаются.
Трамп и Байден выиграли праймериз своих партий в Нью-Гемпшире
Бывший президент США Дональд Трамп победил на праймериз Республиканской партии в штате Нью-Гэмпшир. Президент США Джо Байден одержал победу на праймериз Демократической партии в этом штате.
Для борьбы с российскими ДРГ созданы контрдиверсионные резервы - Наев
Украина сформировала контрдиверсионные резервы для борьбы с вероятными российскими диверсионными группами на государственной границе, сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев, командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины. Этот шаг был сделан на фоне усиления попыток вражеских сил прорвать оборону Украины.