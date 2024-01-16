За московский патриархат и Гройсмана: кто инициировал создание рабочей группы Винницкого облсовета, которая вместо экологических вопросов занимается политическими разборками

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу
  •  31818 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу

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Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты
12 января  •  246773 просмотра

Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты

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В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук
12 января  •  218695 просмотра

В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук

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Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба
12 января  •  209089 просмотра

Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба

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Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича
12 января  •  190005 просмотра

Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича

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Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп
  •  44449 просмотра

Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп

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Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин
  •  60037 просмотра

Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин

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Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22
  •  118409 просмотра

Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22

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Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф
  •  137172 просмотра

Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф

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Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех
15 января  •  139205 просмотра

Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех

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Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января
15 января  •  145150 просмотра

Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января

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Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт
15 января  •  142483 просмотра

Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт

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"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе
15 января  •  132797 просмотра

"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе

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Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей
13 января  •  179004 просмотра

Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей

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Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики
12 января  •  245912 просмотра

Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики

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Новости по теме

За московский патриархат и Гройсмана: кто инициировал создание рабочей группы Винницкого облсовета, которая вместо экологических вопросов занимается политическими разборками

Председатель Винницкого облсовета Вячеслав Соколовый по инициативе Игоря Хмиля создал рабочую группу, которая вместо экологических вопросов занимается политическими разборками.

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За московский патриархат и Гройсмана: кто инициировал создание рабочей группы Винницкого облсовета, которая вместо экологических вопросов занимается политическими разборками

Развитие технологического партнерства: Украина и Великобритания запустили платформу UK-Ukraine TechBridge

Украина и Великобритания совместно запустили UK-Ukraine TechBridge - платформу развития, призванную способствовать инновациям и укреплению партнерства между технологическими секторами двух стран.

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Развитие технологического партнерства: Украина и Великобритания запустили платформу UK-Ukraine TechBridge

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу

Депутату Сергею Батрину, подозреваемому в подрыве гранат во время сессии сельсовета в Закарпатской области, приведшем к гибели двух человек и многочисленным раненым, назначена психиатрическая экспертиза.

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу

"АТЕШ" фиксируют подготовку оккупантов к обороне Евпатории

российские оккупанты готовятся к боям в оккупированном районе Евпатории в Крыму, усиливая свою оборону дополнительными фортификационными сооружениями. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ".

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"АТЕШ" фиксируют подготовку оккупантов к обороне Евпатории

Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп

Юлия Яцык, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, считает, что в Украине нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей.

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Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп

У Украины не хватает средств защиты для полного контроля неба над морем - Гуменюк

Несмотря на недавние успехи, Украина не может полностью контролировать воздушное пространство над Черным и Азовским морями из-за недостаточного количества средств обороны. Однако Вооруженные силы могут противодействовать угрозам с помощью имеющихся ресурсов.

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У Украины не хватает средств защиты для полного контроля неба над морем - Гуменюк

На Харьковщине объявили обязательную эвакуацию из двух громад Купянского района

В связи с продолжающимися вражескими обстрелами в Харьковской области власти приняли решение об эвакуации жителей Кондрашевской и Куриловской громад Купянского района. Эвакуированным будет предоставлено жилье и поддержка.

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На Харьковщине объявили обязательную эвакуацию из двух громад Купянского района

На Маврикии самый высокий уровень предупреждения из-за обрушевшегося шторма "Белал", есть жертва

Тропический шторм Белал посеял хаос на Маврикии, вызвав отключение электричества у 8 400 человек и наводнение, в результате которого погиб один человек.

Новости Мира •   •  12627 просмотра
На Маврикии самый высокий уровень предупреждения из-за обрушевшегося шторма "Белал", есть жертва

С начала эпидсезона в Украине 595 человек умерло от COVID-19, среди них четверо детей - Минздрав

С октября 2023 года в Украине от COVID-19 умерли 595 человек, в том числе четверо детей. Более 12 миллионов граждан не получили прививки, несмотря на наличие более 2 миллионов доз.

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С начала эпидсезона в Украине 595 человек умерло от COVID-19, среди них четверо детей - Минздрав

Зеленский со Столтенбергом в Давосе обсудили дальнейшее усиление украинской системы ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили усиление системы противовоздушной обороны Украины, среди других вопросов безопасности.

Политика •   •  14195 просмотра
Зеленский со Столтенбергом в Давосе обсудили дальнейшее усиление украинской системы ПВО