За московский патриархат и Гройсмана: кто инициировал создание рабочей группы Винницкого облсовета, которая вместо экологических вопросов занимается политическими разборками

Инициатором создания рабочей группы, которая должна была бы заниматься поиском истинных причин массовой гибели рыбы на акваферме в селе Степашки Винницкой области был депутат Винницкого областного совета от "Украинской стратегии Гройсмана" (УСГ) Игорь Хмиль. Его соратник по политсиле, председатель Винницкого облсовета Вячеслав Соколовый не смог отказать коллеге в таком удовольствии. Особенно, когда дело идет вовсе не о рыбе, а о попытках сохранить, хотя бы какие-то остатки политического влияния УСГ в Гайсинской общине, где Хмель является куратором от этой политической силы, пишет УНН.

Игорь Хмель является основателем благотворительного фонда "Добродар", которым сейчас формально руководит его сын. А еще ярым сторонником московского патриархата.

В 2015 году в Тростянце "торжественно" открыли новопостроенную Свято-Андреевскую церковь. На ее строительство Хмель лично пожертвовал пять миллионов гривен. А освящать приехал сам митрополит УПЦ МП Онуфрий.

И все это происходило тогда, когда уже на Востоке Украины от рук россиян погибали наши военнослужащие.

За такие выслугу перед филиалом русской православной церкви Хмель получил из рук Онуфрия орден Георгия Победоносца.

Даже полномасштабное вторжение РФ не изменило мировоззрение депутата от Гройсмана. В частности, в июне 2022 года фонд "Добродар" приобрел машину для ВСУ. Хорошее дело, никто не спорит. Но Игорь Хмель не придумал ничего лучше, чем повезти ее на освящение к митрополиту УПЦ МП Винницкого и Барского Варсонофия.

Такое пресмыкание перед московским патриархатом возмутило волонтеров. Однако, сам Хмель не видел ничего плохого в том, что повез освящать автомобиль в церковь, патриарх которой, фактически, освящает убийства мирных украинцев.

"Я не фанатик, уважаю все церкви. И настаиваю на своем конституционном праве на свободный выбор вероисповедания. Потому что именно право выбора и отличает нас от россиян. Почему вешаются ярлыки о "московской церкви", уже нет МП, а есть Украинская Православная Церковь", - говорил тогда соратник Гройсмана.

А уже в сентябре СБУ уличила Варсонофия в оправдании российской агрессии и разжигании межконфессиональной вражды среди верующих.

И, даже несмотря на это, в ноябре 2022 года Хмель был единственным депутатом Винницкого областного совета, кто воздержался во время голосования за обращение о запрете в Украине московского патриархата.

А в апреле 2023 года он так же был единственным, кто воздержался во время голосования за расторжение договоров аренды с УПЦ МП.

Уже в конце декабря прошлого года, когда община Свято-Казанского храма в Ладыжине приняла решение о переходе в Православную церковь Украины, Хмель все равно остался верен лозунгу "За веру! За отечество", и на своей странице в соцсети опубликовал сообщение УПЦ МП, в котором общину ПЦУ обвиняли в, якобы, захвате храма.

Радикальный перевозчик титушек на "Антимайдан": кто из соратников Гройсмана возглавляет рабочую группу Винницкого облсовета, которая выполняет политический заказ

Свой поход в политику Хмель начал в 2015 году: попал в Винницкий областной совет от партии "Самопомощь", и даже был избран заместителем председателя облсовета.

СМИ периодически поднимали вопрос состояния Хмиля. В частности, речь шла о том, что он переписал на родственников большие участки земли, имения в Винницкой и Киевской областях, квартиры, бизнес, торговый центр в Тростянце, элитное авто.

В сентябре 2022 года появилась информация, что Игоря Хмиля задержали на Могилев-Подольской таможне с пакетом с неизвестным веществом, таблетками и патронами.

Сам Хмель факт задержания подтвердил, но, по его словам, машина в которой он ехал была рабочая, в ней, якобы, постоянно ездят много разных людей.

Утверждал, что пакет в салоне увидел впервые. Что за вещество было в нем так и не установили. Хмель уверял, что таблетки - это БАДы, а патроны охотничьи, которые он просто забыл в салоне.

Контекст

В октябре прошлого года на акваферме в селе Степашки произошел массовый мор рыбы. Председатель Винницкого облсовета Вячеслав Соколовый по инициативе Игоря Хмиля создал рабочую группу по этому вопросу.

Некоторые члены этой группы заявляли, что она создана исключительно по политическим мотивам.

Экологи уже озвучили свои выводы о причинах гибели рыбы. С ними согласился и руководитель аквафермы Александр Корх.

Сегодня, 16 января, запланировано заседание рабочей группы.

Экс-налоговик с сомнительным багажом: зачем Геннадий Мазур заинтересовался судьбой рыбы в Ладыжинском водохранилище