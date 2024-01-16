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За московський патріархат і Гройсмана: хто ініціював створення робочої групи Вінницької облради, яка замість екологічних питань займається політичними розборками

За московський патріархат і Гройсмана: хто ініціював створення робочої групи Вінницької облради, яка замість екологічних питань займається політичними розборками

Київ • УНН

 • 439597 перегляди

Голова Вінницької облради Вячеслав Соколовий за ініціативою Ігоря Хміля створив робочу групу, яка замість екологічних питань займається політичними розборками.

Ініціатором створення робочої групи, яка б мала займатися пошуком справжніх причин масової загибелі риби на аквафермі у селі Степашки Вінницької області був депутат Вінницької обласної ради від "Української стратегії Гройсмана" (УСГ) Ігор Хміль. Його соратник по політсилі, голова Вінницької облради Вячеслав Соколовий не зміг відмовити колезі у такому задоволенні. Особливо, коли справа йде зовсім не про рибу, а про спроби зберегти, хоча б якісь залишки політичного впливу УСГ у Гайсинській громаді, де Хміль є куратором від цієї політичної сили, пише УНН.

Ігор Хміль є засновником благодійного фонду "Добродар", яким нині формально керує його син. А ще затятим прихильником московського патріархату.

У 2015 році в Тростянці "урочисто" відкрили новозбудовану Свято-Андріївську церкву. На її будівництво Хміль особисто пожертвував п’ять мільйонів гривень. А освячувати приїхав сам митрополит УПЦ МП Онуфрій.

І все це відбувалося тоді, коли вже на Сході України від рук росіян гинули наші військовослужбовці.

За такі вислугу перед філіалом російської православної церкви Хміль отримав з рук Онуфрія орден Георгія Побідоносця.

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Навіть повномасштабне вторгнення рф не змінило світогляд депутата від Гройсмана. Зокрема, у червні 2022 року фонд "Добродар" придбав машину для ЗСУ. Добра справа, ніхто, не сперечається. Але Ігор Хміль не вигадав нічого кращого, ніж повезти її на освячення до митрополита УПЦ МП Вінницького і Барського Варсонофія.

Таке плазування перед московським патріархатом обурило волонтерів. Проте, сам Хміль не вбачав нічого погано у тому, що повіз освячувати автомобіль до церкви, патріарх якої, фактично, освячує вбивства мирних українців.

"Я не фанатик, поважаю усі церкви. Та наполягаю на своєму конституційному праві на вільний вибір віросповідання. Бо саме право вибору і відрізняє нас від росіян. Чому вішаються ярлики про "московську церкву", вже немає МП, а є Українська Православна Церква", - казав тоді соратник Гройсмана.

А вже у вересні СБУ викрила Варсонофія на виправданні російської агресії та і розпалюванні міжконфесійної ворожнечі серед вірян.

І, навіть, незважаючи на це, у листопаді 2022 року Хміль був єдиним депутатом Вінницької обласної ради, хто утримався під час голосування за звернення щодо заборони в Україні московського патріархату.

А у квітні 2023 року він так само був єдиним, хто утримався під час голосування за розірвання договорів оренди з УПЦ МП.

Вже у наприкінці грудня минулого року, коли громада Свято-Казанського храму у Ладижині прийняла рішення про перехід до Православної церкви України, Хміль все одно залищився вірним гаслу "За вєру! За отєчєство", і на своїй сторінці у соцмережі опублікував допис УПЦ МП, в якому громаду ПЦУ звинувачували у, нібито, захопленні храму.

Радикальний перевізник тітушок на "Антимайдан": хто з соратників Гройсмана очолює робочу групу Вінницької облради, яка виконує політичне замовлення12.01.24, 09:55 • 548421 перегляд

Свій похід у політику Хміль розпочав у 2015 році: потрапив до Вінницької обласної ради від партії "Самопоміч", і навіть був обраний заступником голови облради.

ЗМІ періодично піднімали питання статків Хміля. Зокрема, мова йшла, що він переписав на родичів великі ділянки землі, маєтки на Вінниччині та Київщині, квартири, бізнес, торговельний центр в Тростянці, елітне авто.

У вересні 2022 року з’явилася інформація, що Ігоря Хміля затримали на Могілів-Подільській митниці з пакетом з невідомою речовиною, пігулками та набоями.

Сам Хміль факт затримання підтвердив. Але, за його словами, машина в якій він їхав була робоча, в ній, нібито, постійно їздять багато різних людей.

Стверджував, що пакет в салоні побачив вперше. Що за речовина була в ньому так і не встановили. Хміль запевняв, що пігулки  - то БАДи, а патрони мисливські, які він просто забув в салоні.

Контекст

У жовтні минулого року на аквафермі у селі Степашки стався масовий мор риби. Голова Вінницької облради Вячеслав Соколовий за ініціативою Ігоря Хміля створив робочу групу по цьому питанню.

Деякі члени цієї групи заявляли, що вона створена виключно з політичних мотивів.

Екологи вже озвучили свої висновки щодо причин загибелі риби. З ними погодився і керівник акваферми Олександр Корх.

Сьогодні, 16 січня, заплановане засідання робочої групи.

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