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Керівник господарства на Вінниччині, де сталася масова загибель риби, переконався, що Вінницька птахофабрика до цього не причетна – офіційна заява

Керівник господарства на Вінниччині, де сталася масова загибель риби, переконався, що Вінницька птахофабрика до цього не причетна – офіційна заява

Київ • УНН

 • 163487 перегляди

Вінницька птахофабрика не є причиною загибелі риби в Ладижинському водосховищі, після проведеного розслідування та візиту керівника постраждалої ферми.

Керівник "Першої аквапромислової компанії" Олександр Корх відвідав виробничі потужності Вінницької птахофабрики, яка входить до групи компанії МХП, і особисто переконався, що підприємство не має жодного відношення до масового мору риби, який стався у жовтні минулого року на одному з озер Ладижинського водосховища. Про це йдеться в ексклюзивному коментарі УНН групи компаній МХП за підсумками приїзду Корха на Вінницьку птахофабрику.

Деталі

Перед цим про те, що масовий мор риби, який стався у жовтні минулого року на одному з озер Ладижинського водосховища у Вінницькій області, жодним чином не пов’язаний із діяльністю інших підприємств, які розташовані неподалік і у Корха з цього приводу немає жодних претензій в ексклюзивному коментарі УНН заявив голова Спілки екологів України Віктор Булгаков.

В МХП відсутність претензій зі сторони Корха підтвердили. Нагадали, що уже неодноразово повідомляли громадськість про непричетність компанії до загибелі червонокнижного осетра на рибогосподарстві в жовтні 2023 року, яке розташоване на річці Південний Буг неподалік м. Ладижин. І пан Корх отримав змогу особисто у цьому переконатися.

Нещодавно Олександр Корх, директор ТОВ "Перша аквапромислова компанія", на якій відбулася загибель риби, провів зустріч із керівництвом МХП. Після зустрічі пан Олександр отримав можливість особисто відвідати виробничі потужності Вінницької птахофабрики (підприємство входить до групи компанії МХП). Ми надали відповіді на всі поставлені ним запитання під час його перебування на виробництві. Отримана Олександром Корхом інформація надала йому підстави стверджувати, що компанія МХП не є причетною і її діяльність не стала причиною загибелі червонокнижного осетра на його господарстві. Про це він повідомив керівництву компанії МХП

- йдеться в заяві.

Також в МХП додали, що самі зацікавлені в об’єктивному дослідженні ситуації та встановленні справжніх причин масової загибелі риби.

"МХП є соціально відповідальною компанією, яка здійснює свою діяльність у межах чинного законодавства України, і є прозорою та відкритою. Ми вживаємо всі необхідні заходи для збереження природного середовища та впровадження екологічно чистих технологій. Компанія МХП тоді й зараз наполягає на об’єктивному дослідженні всіх підстав загибелі риби. Також ми закликаємо й інші господарства, які розташовані на території Ладижинської міської ради та знаходяться неподалік рибо господарства пана О. Корха, до відкритості й залученості в цій справі. Сподіваємося на розуміння та співпрацю з боку медіа в недопущенні поширення неправдивих заяв та закликаємо дочекатися офіційних результатів дослідження, аби не нанести репутаційних ризиків іншим господарствам",  - підкреслюється в заяві.

Контекст

Третього жовтня 2023 року на озері Ладижинського водосховища у селі Степашки Вінницької області стався масовий мор риби.

Як стверджував керівник ТОВ "Перша аквапромислова компанія" Олександр Корх, загинули три тисячі особин осетра та білуги загальною вагою дев'ять тонн.

Держекоінспекція у Вінницькій області, відібрала проби води в озері. Результати експертизи засвідчили, що показники азоту амонійного, нітрит іонів, фосфатів, сульфатів, хлорит-іонів в межах допустимого значення.

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