Керівник фірми, яка розводить рибу на Вінниччині, особисто підтвердив, що її загибель не пов’язана з роботою інших підприємств – еколог

Масовий мор риби, який стався у жовтні минулого року на одному з озер Ладижинського водосховища у Вінницькій області, жодним чином не пов’язаний із діяльністю інших підприємств, які розташовані неподалік. Це визнав і керівник фірми, яка займалася розведенням риби, Олександр Корх. Про це розповів голова Спілки екологів України Віктор Булгаков в ексклюзивному коментарі УНН.

Як зазначив Віктор Булгаков, дослідження, які проводилися спільно з Центральною геофізичною обсерваторією, показали, що господарська діяльність розташованих поблизу підприємств жодним чином не могла призвести до масового мору риби на озері в селі Степашки.

"Є певна об’єктивна ситуація, яка в принципі виглядає так – загальне водокористування, питання водозабору, потім виникнення певних стоків, водообігу, не пов’язані з зовнішніми промисловими підприємствами.

Я сам особисто виїжджав на місце, ми робили обстеження, брали проби на аналізи. Відповідно, якихось складних або явних порушень впливів на зовнішнє середовище немає. Корх, в принципі, і сам підтвердив, що зв’язку немає - природного і штучного. Відповідно впливів, пов’язаних з іншими підприємствами немає", - розповів Віктор Булгаков.

Щодо причин масового мору, то, за словами експерта, загибель риби міг спричинити неякісний корм.

"Коли йде підняття аквакультури, може бути проблема в харчуванні. Також риба, якою годують інших риб, може бути калябізною. Тобто, є такі певні зараження самого корму після розмороження. Ця ситуація потребує додаткового вивчення", - додав Віктор Булгаков.

Контекст

Третього жовтня 2023 року на озері Ладижинського водосховища у селі Степашки Вінницької області стався масовий мор риби.

Як стверджував керівник ТОВ "Перша аквапромислова компанія" Олександр Корх, загинули три тисячі особин осетра та білуги загальною вагою дев'ять тонн.

Тоді ж Корх заявив, що причиною мору стало потрапляння у воду небезпечних хімічних речовин.

Його версію практично одразу поставила під сумнів Держекоінспекція у Вінницькій області, відібрала проби води в озері. Результати експертизи засвідчили, що показники азоту амонійного, нітрит іонів, фосфатів, сульфатів, хлорит-іонів в межах допустимого значення.