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Кінці у воду: кому був вигідний масовий мор риби в одному з озер на Вінниччині

Київ • УНН

 • 785977 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. На початку жовтня в одному з озер Ладижинського водосховища на Вінниччині стався масовий мор риби. Ситуацією зацікавилися правоохоронці, екологи і навіть місцеві депутати. А керівник підприємства, яке займалося розведенням риби, ще до будь-яких офіційних експертних висновків почав впевнено заявляти, що загибель нібито спричинило потрапляння у воду небезпечних хімічних речовин. Версія, на перший погляд, логічна. Але деякі наявні факти не просто ставлять її під сумнів, а, фактично, спростовують, пише УНН

Кінці у воду: кому був вигідний масовий мор риби в одному з озер на Вінниччині

Елітні втрати: 9 тонн за один день

Інцидент із масовим мором риби на озері Ладижинського водосховища у селі Степашки Вінницької області стався третього жовтня.

Розведенням риби на цьому озері займалося ТОВ «Перша аквапромислова компанія». Як стверджує директор компанії Олександр Корх, загинуло три тисячі рибин загальною вагою дев'ять тонн.

«Купити зараз таку популяцію осетра, яка була у нас, неможливо. Білуги, які були в господарстві, - чистокровні, можуть давати дуже гарне потомство й вирощувати нове покоління. Їх у нас померло 220 кілограмів», - бідкається Корх.

Ціна за кілограм осетра стартує від 400 гривень, а кілограм стейку білуги коштує від 900 гривень, 50-грамова баночка ікри осетра - від 1400 гривень, ікри білуги – від 3000 гривень Отже, припускаємо, що збитків завдано на кругленьку суму, хоча сам Корх її не озвучує.

Але при цьому впевнено шукає винних і стверджує, що мор риби спричинило потрапляння у воду небезпечних хімічних речовин.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил охорони вод, яке привело до масової загибелі об’єктів тваринного світу.

Держекоінспекція у Вінницькій області відібрала проби води в озері. Результати експертизи показали, що показники азоту амонійного, нітрит іонів, фосфатів, сульфатів, хлорит-іонів в межах допустимого значення.

Борги, суд та ймовірна страховка

Але от що цікаво – формально, риби у тому озері взагалі не мало б бути. Чому? Тому що ДП «Укрриба», в якого компанія орендувала озеро, в серпні минулого року розірвало договір через заборгованість по орендній платі. І звернулося до суду із позовом про стягнення заборгованості та штрафних санкцій.

Тепер слідкуємо за хронологією. 10 липня 2023 року Господарський суд Києва приймає позов до розгляду. 3 жовтня стає відомо про масовий мор риби, а 20 жовтня суд виносить рішення, яким повністю задовольняє позов «Укрриби».

Очевидно, в компанії розуміли, що суд прийме саме таке рішення і мор риби трапився «дуже вчасно».

До того ж, як нам стало відомо з власних джерел, риба незадовго до інциденту була застрахована. І виглядає так, що при необхідності виплати грошей по рішенню суду та повернення озера орендодавцю - не треба морочити собі голову, що власне, робити з самою рибою. А збитки від її загибелі все одно покриє страховка.

Ключове, звісно, дочекатися неупередженої експертизи самої риби. Адже, за поки що непідтвердженою інформацією, їй все одно, як то кажуть, недовго залишалося.

Як запевняють наші джерела, аби зекономити збалансований корм осетру та білузі часто заміняли звичайним оселедцем. Фактично, рибу свідомо труїли.

Усі крапки над «і» розставить розслідування. Але та поспішність з якою керівник «Першої аквапромислової компанії» почав шукати винних мала б зацікавити правоохоронців.

Навіть з тієї причини, що підприємства, з яких хоча б теоретично міг статися витік хімічних речовин, розташовані нижче акваферми.

Риба гниє з Партії Регіонів

«Перша аквапромислова компанія» була зареєстрована у 2015 році. Діяльність у Вінницькій області розпочала шість років тому.

Її керівник Олександр Корх, судячи з даних youcontrol, до цього часу прописаний у тимчасово окупованому Донецьку.

Корх був помічником народного депутата VІІІ скликання від «Опозиційного блоку» Володимира Гусака. На позачергових виборах до Верховної Ради у 2014 році Гусак мав №15 у партійному списку. І, судячи з того, що на момент обрання він працював у ТОВ «Метінвест холдинг», високе місце у списку і крісло у залі парламенту він отримав за квотою Ахметова.

Не будемо забувати, що назва «Опозиційний блок» тоді стала всього лише новою вивіскою для сумнозвісної Партії Регіонів.

8 червня 2022 року, до речі, рішенням суду діяльність «Опоблоку» в Україні була заборонена.

Цікаво також, що за декілька кілометрів від акваферми розташована Ладижинська ТЕС, яка входить у структуру ДТЕК Ахметова.

І виключно «за збігом обставин» землі довкола озера перебувають в оренді у ДТЕК. Цей факт підтвердив сам Корх членам Робочої групи, про яку мова нижче.

До чого тут Гройсман

Сумна доля риби з озера у Степашках зацікавила навіть депутатів Вінницької обласної ради. Вони створили Робочу групу по цьому питанню. Ініціаторами з’ясування обставин інциденту виступили народні обранці від «Української стратегії Гройсмана».

Наскільки депутати компетентні у технологічних моментах розведення риби та можливих причинах масового мору – питання дискусійне.

Поки що це виглядає як дещо недолугий піар. А заважаючи на те, як відбулося перше засідання Робочої групи, - складається враження, що вона стала на сторону «Першої аквапромислової компанії» та її версії інциденту.

І це, зауважимо, до офіційних висновків правоохоронних та експертних органів, які можуть спростувати версію про отруєння хімічними речовинами, які потрапили в озеро.

І якщо саме так станеться, то своїм підіграванням Корху однопартійці Гройсмана підкладуть своєму патрону не смачного осетра, а жирну свиню…

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