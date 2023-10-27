Концы в воду: кому был выгоден массовый мор рыбы в одном из озер в Винницкой области

Элитные потери: 9 тонн за один день

Инцидент с массовым мором рыбы на озере Ладыжинского водохранилища в селе Степашки Винницкой области произошел третьего октября.

Разведением рыбы на этом озере занималось ООО «Первая аквапромышленная компания». Как утверждает директор компании Александр Корх, погибло три тысячи рыбин общим весом девять тонн.

«Купить сейчас такую популяцию осетра, которая была у нас, невозможно. Белуги, которые были в хозяйстве, - чистокровные, могут давать очень хорошее потомство и выращивать новое поколение. Их у нас умерло 220 килограммов», - сетует Корх.

Цена за килограмм осетра стартует от 400 гривен, а килограмм стейка белуги стоит от 900 гривен, 50-граммовая баночка икры осетра - от 1400 гривен, икры белуги – от 3000 гривен Так что предполагаем, что ущерб нанесен на кругленькую сумму, хотя сам Корх ее не озвучивает.

Но при этом уверенно ищет виновных и утверждает, что мор рыбы вызвало попадание в воду опасных химических веществ.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения правил охраны вод, которое привело к массовой гибели объектов животного мира.

Госэкоинспекция в Винницкой области отобрала пробы воды в озере. Результаты экспертизы показали, что показатели азота аммонийного, нитрит ионов, фосфатов, сульфатов, хлорит-ионов в пределах допустимого значения.

Долги, суд и вероятная страховка

Но вот что интересно – формально, рыбы в том озере вообще не должно было бы быть. Почему. Потому что ГП «Укррыба», у которого компания арендовала озеро, в августе прошлого года расторгло договор из-за задолженности по арендной плате. И обратилось в суд с иском о взыскании задолженности и штрафных санкций.

Теперь следим за хронологией. 10 июля 2023 года Хозяйственный суд Киева принимает иск к рассмотрению. 3 октября становится известно о массовом мор рыбы, а 20 октября суд выносит решение, которым полностью удовлетворяет иск «Укррыбы».

Очевидно, в компании понимали, что суд примет именно такое решение и мор рыбы случился «очень вовремя».

К тому же, как нам стало известно из собственных источников, рыба незадолго до инцидента была застрахована. И выглядит так, что при необходимости выплаты денег по решению суда и возврата озера арендодателю - не надо морочить себе голову, что собственно, делать с самой рыбой. А убытки от ее гибели все равно покроет страховка.

Ключевое, конечно, дождаться беспристрастной экспертизы самой рыбы. Ведь, по пока неподтвержденной информации, ей все равно, как говорится, недолго оставалось.

Как уверяют наши источники, чтобы сэкономить сбалансированный корм осетру и белуге часто заменяли обычной сельдью. Фактически, рыбу сознательно травили.

Все точки над «и» расставит расследование. Но та поспешность с которой руководитель «Первой аквапромышленной компании» начал искать виновных должна была бы заинтересовать правоохранителей.

Даже по той причине, что предприятия, с которых хотя бы теоретически могла произойти утечка химических веществ, расположены ниже аквафермы.

Рыба гниет с Партии Регионов

«Первая аквапромышленная компания» была зарегистрирована в 2015 году. Деятельность в Винницкой области начала шесть лет назад.

Ее руководитель Александр Корх, судя по данным youcontrol, до сих пор прописан во временно оккупированном Донецке.

Корх был помощником народного депутата ѴІІІ созыва от «Оппозиционного блока» Владимира Гусака. На внеочередных выборах в Верховную Раду в 2014 году Гусак имел №15 в партийном списке. И, судя по тому, что на момент избрания он работал в ООО «Метинвест холдинг», высокое место в списке и кресло в зале парламента он получил по квоте Ахметова.

Не будем забывать, что название «Оппозиционный блок» тогда стало всего лишь новой вывеской для печально известной Партии Регионов.

8 июня 2022 года, кстати, решением суда деятельность «Оппоблока» в Украине была запрещена.

Интересно также, что в нескольких километрах от аквафермы расположена Ладыжинская ТЭС, которая входит в структуру ДТЭК Ахметова.

И исключительно «по стечению обстоятельств» земли вокруг озера находятся в аренде у ДТЭК. Этот факт подтвердил сам Корх членам Рабочей группы, о которой речь ниже.

При чем здесь Гройсман

Печальная судьба рыбы из озера в Степашках заинтересовала даже депутатов Винницкого областного совета. Они создали Рабочую группу по этому вопросу. Инициаторами по’выяснению обстоятельств инцидента выступили народные избранники от «Украинской стратегии Гройсмана».

Насколько депутаты компетентны в технологических моментах разведения рыбы и возможных причинах массового мора – вопрос дискуссионный.

Пока что это выглядит как несколько нелепый пиар. А учитывая то, как состоялось первое заседание Рабочей группы, - складывается впечатление, что она стала на сторону «Первой аквапромышленной компании» и ее версии инцидента.

И это, заметим, до официальных выводов правоохранительных и экспертных органов, которые могут опровергнуть версию об отравлении химическими веществами, попавшими в озеро.

И если именно так произойдет, то своим подыгрыванием Корху однопартийцы Гройсмана подложат своему патрону не вкусного осетра, а жирную свинью…