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Руководитель фирмы, которая разводит рыбу в Винницкой области, лично подтвердил, что ее гибель не связана с работой других предприятий - эколог

Киев  •  УНН

09 январь 2024, 14:43  •  103804 просмотра

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Массовая гибель рыбы в одном из водохранилищ в Винницкой области была вызвана не деятельностью соседних предприятий, а, возможно, низким качеством кормов, отмечает эколог.

Массовый мор рыбы, который произошел в октябре прошлого года на одном из озер Ладыжинского водохранилища в Винницкой области, никак не связан с деятельностью других предприятий, расположенных неподалеку. Это признал и руководитель фирмы, которая занималась разведением рыбы, Александр Корх. Об этом рассказал председатель Союза экологов Украины Виктор Булгаков в эксклюзивном комментарии УНН.

Как отметил Виктор Булгаков, исследования, которые проводились совместно с Центральной геофизической обсерваторией, показали, что хозяйственная деятельность расположенных поблизости предприятий никоим образом не могла привести к массовому мору рыбы на озере в селе Степашки.

"Есть определенная объективная ситуация, которая в принципе выглядит так - общее водопользование, вопрос водозабора, затем возникновение определенных стоков, водооборота, не связанные с внешними промышленными предприятиями.

Я сам лично выезжал на место, мы делали обследование, брали пробы на анализы. Соответственно, каких-то сложных или явных нарушений воздействий на внешнюю среду нет. Корх, в принципе, и сам подтвердил, что связи нет - естественной и искусственной. Соответственно воздействий, связанных с другими предприятиями нет",  - рассказал Виктор Булгаков.

Что касается причин массового мора, то, по словам эксперта, гибель рыбы мог вызвать некачественный корм.

"Когда идет поднятие аквакультуры, может быть проблема в питании. Также рыба, которой кормят других рыб, может быть калябизной. То есть, есть такие определенные заражения самого корма после размораживания. Эта ситуация требует дополнительного изучения", - добавил Виктор Булгаков.

Контекст

Третьего октября 2023 года на озере Ладыжинского водохранилища в селе Степашки Винницкой области произошел массовый мор рыбы.

Как утверждал руководитель ООО "Первая аквапромышленная компания" Александр Корх, погибли три тысячи особей осетра и белуги общим весом девять тонн.

Тогда же Корх заявил, что причиной мора стало попадание в воду опасных химических веществ.

Его версию практически сразу поставила под сомнение Госэкоинспекция в Винницкой области, отобрала пробы воды в озере. Результаты экспертизы показали, что показатели азота аммонийного, нитрит ионов, фосфатов, сульфатов, хлорит-ионов в пределах допустимого значения.

По информации, которую тогда УНН получил из собственных источников, рыба была застрахована, а потому ей сознательно могли давать некачественный корм.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
Керівник фірми, яка розводить рибу на Вінниччині, особисто підтвердив, що її загибель не пов’язана з роботою інших підприємств – еколог
The head of a fish farming company in Vinnytsia region personally confirmed that its death was not related to the work of other enterprises - ecologist
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