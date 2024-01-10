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Руководитель хозяйства в Винницкой области, где произошла массовая гибель рыбы, убедился, что Винницкая птицефабрика к этому не причастна - официальное заявление

Киев  •  УНН

10 январь 2024, 13:10  •  103267 просмотра

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Винницкая птицефабрика не является причиной гибели рыбы в Ладыжинском водохранилище, после проведенного расследования и визита руководителя пострадавшей фермы.

Руководитель "Первой аквапромышленной компании" Александр Корх посетил производственные мощности Винницкой птицефабрики, которая входит в группу компании МХП, и лично убедился, что предприятие не имеет никакого отношения к массовому мору рыбы, который произошел в октябре прошлого года на одном из озер Ладыжинского водохранилища. Об этом говорится в эксклюзивном комментарии УНН группы компаний МХП по итогам приезда Корха на Винницкую птицефабрику.

Детали

Перед этим о том, что массовый мор рыбы, который произошел в октябре прошлого года на одном из озер Ладыжинского водохранилища в Винницкой области, никоим образом не связан с деятельностью других предприятий, которые расположены неподалеку и у Корха по этому поводу нет никаких претензий в эксклюзивном комментарии УНН заявил председатель Союза экологов Украины Виктор Булгаков.

В МХП отсутствие претензий со стороны Корха подтвердили. Напомнили, что уже неоднократно сообщали общественности о непричастности компании к гибели краснокнижного осетра на рыбохозяйстве в октябре 2023 года, которое расположено на реке Южный Буг недалеко от г. Ладыжин. И господин Корх получил возможность лично в этом убедиться.

Недавно Александр Корх, директор ООО "Первая аквапромышленная компания", на которой произошла гибель рыбы, провел встречу с руководством МХП. После встречи господин Александр получил возможность лично посетить производственные мощности Винницкой птицефабрики (предприятие входит в группу компании МХП). Мы предоставили ответы на все поставленные им вопросы во время его пребывания на производстве. Полученная Александром Корхом информация дала ему основания утверждать, что компания МХП не является причастной и ее деятельность не стала причиной гибели краснокнижного осетра на его хозяйстве. Об этом он сообщил руководству компании МХП

- говорится в заявлении.

Также в МХП добавили, что сами заинтересованы в объективном исследовании ситуации и установлении истинных причин массовой гибели рыбы.

"МХП является социально ответственной компанией, которая осуществляет свою деятельность в рамках действующего законодательства Украины, и является прозрачной и открытой. Мы принимаем все необходимые меры для сохранения природной среды и внедрения экологически чистых технологий. Компания МХП тогда и сейчас настаивает на объективном исследовании всех оснований гибели рыбы. Также мы призываем и другие хозяйства, которые расположены на территории Ладыжинского городского совета и находятся неподалеку рыбохозяйства господина А. Корха, к открытости и вовлеченности в этом деле. Надеемся на понимание и сотрудничество со стороны медиа в недопущении распространения ложных заявлений и призываем дождаться официальных результатов исследования, чтобы не нанести репутационных рисков другим хозяйствам",  - подчеркивается в заявлении.

Контекст

Третьего октября 2023 года на озере Ладыжинского водохранилища в селе Степашки Винницкой области произошел массовый мор рыбы.

Как утверждал руководитель ООО "Первая аквапромышленная компания" Александр Корх, погибли три тысячи особей осетра и белуги общим весом девять тонн.

Тогда же Корх заявил, что причиной мора стало попадание в воду опасных химических веществ.

Его версию практически сразу поставила под сомнение Госэкоинспекция в Винницкой области, отобрала пробы воды в озере. Результаты экспертизы показали, что показатели азота аммонийного, нитрит ионов, фосфатов, сульфатов, хлорит-ионов в пределах допустимого значения.

По информации, которую тогда УНН получил из собственных источников, рыба была застрахована, а потому ей сознательно могли давать некачественный корм.

Эту версию, как основную, в эксклюзивном комментарии УНН подтвердил и председатель Союза экологов Украины Виктор Булгаков.  

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

Общество
Керівник господарства на Вінниччині, де сталася масова загибель риби, переконався, що Вінницька птахофабрика до цього не причетна – офіційна заява
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