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Радикальний перевізник тітушок на "Антимайдан": хто з соратників Гройсмана очолює робочу групу Вінницької облради, яка виконує політичне замовлення

Радикальний перевізник тітушок на "Антимайдан": хто з соратників Гройсмана очолює робочу групу Вінницької облради, яка виконує політичне замовлення

Київ • УНН

 • 548421 перегляди

Робочу групу, яка мала займатися розслідуванням інциденту із загибеллю риби на одному із озер Ладижинського водосховища, очолив депутат Вінницької облради від партії Гройсмана Сергій Кривешко.

У жовтні минулого року голова Вінницької обласної ради, який обирався від "Української стратегії Гройсмана" (УСГ) Вячеслав Соколовий "несподівано" перейнявся загибеллю риби в одному з озер Ладижинського водосховища, і навіть створив по цьому питанню цілу робочу групу. Ідею Соколовому підказав його однопартієць, теж депутат облради від УСГ Ігор Хміль. Головою робочої групи, судячи з усього, з їхнього благословення став ще один депутат облради від УСГ Сергій Кривешко, пише УНН.

Кривешко є власником автотранспортного підприємства, головою Вінницького обласного об’єднання перевізників, а в облраді – членом постійної комісії з питань освіти, релігії, культури, молоді та спорту.    

Наскільки перевізник, який навіть не є членом профільної комісії облради, є компетентним в екологічних питаннях – питання риторичне.

Тітушкам – автобуси, дітям – морозиво!

Політичним трампліном для Кривешка стала Радикальна партія Олега Ляшка, від якої він став депутатом Вінницької облради у 2015 році. І менше ніж за рік потрапив у гучний політичний скандал, коли на засіданні комісії облради відмовився підтримати проект звернення щодо українських політв’язнів, і навіть вийшов із зали, грюкнувши дверима.

Ця ситуація стала спусковим гачком, і Кривешку пригадали дуже неприємну сторінку його біографії.

Як писали місцеві ЗМІ, Кривешко був безпосередньо причетний до перевезення тітушок на "Антимайдан" під час Революції Гідності.

Сам, на той момент, радикал, цього факту не заперечував – це були дійсно його автобуси. Але постійно намагався підкреслювати, що, нібито, не знав, кого, куди і для чого везуть людей транспортом, який у нього орендували. 

Кривешко помилки минулого врахував і вже наступного року почав відбілювати чорні плями свого минулого та "несподівано" став затятим захисником прав учасників АТО. 

У лютому 2017 він особисто прийшов на сесію Вінницької районної ради і вимагав аби депутати прийняли програму підтримки однієї громадської організації учасників АТО на 100 тисяч гривень.

Здавалося би, що у цьому поганого – люди, які першими прийняли на себе удар прихованої російської агресії на Сході України у 2014 році, постійно заслуговують на підтримку держави. 

Але тоді Кривешко так і не зміг пояснити, чому програма прописана не під всіх учасників АТО, а виключно під одну громадську організацію. Співзасновники якої, до речі, на той момент за дивним збігом обставин були зареєстровані у селі Вінницькі хутори, де і фірма Кривешка.

Тож, все це більше скидалося на цинічний піар на крові, ніж на бажання дійсно допомогти учасникам бойових дій.

Піарився Кривешко не лише на учасниках АТО, але й на дітях. Зокрема, на святі в одному з сіл Вінницької області роздавав малечі солодку воду та морозиво. 

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У 2019 році Кривешко, як і деякі його нинішні колеги по УСГ, прибився до партії Ігоря Смешка "Сила і Честь", від якої балотувався до Верховної Ради на дострокових парламентських виборах. У 12-му виборчому окрузі набрав майже шість тисяч голосів виборців і посів "почесне" п’яте місце.

Уникнув штрафів в суді дружини

Минулого року фірма "АТП Кривешко" потрапила у скандал із тендерами на перевезення. Деякі перевізники стверджували, що умови конкурсу спеціально виписувалися під фірму депутата облради від партії Гройсмана.

Тоді ж з’ясувалося, що Укртрансбезпека за результатами перевірок наклала на "АТП Кривешко" два штрафи, які підприємство успішно оскаржило у Вінницькому окружному адміністративному суді. 

А за дивним збігом обставин дружина Сергія Кривешка Ірина Кривешко є керівником апарату Вінницького окружного адміністративного суду.

Свого сина, до речі, Кривешко теж непогано прилаштував. У 2020 році Владислав Кривешко став депутатом Вінницької районної ради від "Української стратегії Гройсмана", а згодом його призначили старостою Вінницько-Хутірського округу.

Не виправдав високої партійної довіри

Щодо, власне, діяльності Кривешка на посаді голови вже згаданої робочої групи, то і її депутат від Гроймана спробував використати для особистого піару.

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У жовтні минулого року з трибуни облради він почав розповідати про, нібито, якісь переслідування та перешкоджання діяльності. І почав вимагати, щоб депутатів на виїздах супроводжував спецпідрозділ поліції КОРД.

Те, що робоча група створювалася виключно з політичною метою, а не для того, щоб дійсно розібратися у справжніх причинах загибелі риби на Ладижинському водосховищі, було зрозуміло з перших днів її діяльності.

Тепер же після аргументованих висновків екологів, група, судячи з усього, 16 січня проведе останнє засідання.

А далі хай в партії Гройсмана влаштовують розбір польотів, чому Кривешко не впорався із поставленим політичним завданням.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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