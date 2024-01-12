Радикальный перевозчик титушек на "Антимайдан": кто из соратников Гройсмана возглавляет рабочую группу Винницкого облсовета, которая выполняет политический заказ

В октябре прошлого года председатель Винницкого областного совета, который избирался от "Украинской стратегии Гройсмана" (УСГ) Вячеслав Соколовый "неожиданно" озаботился гибелью рыбы в одном из озер Ладыжинского водохранилища, и даже создал по этому вопросу целую рабочую группу. Идею Соколовому подсказал его однопартиец, тоже депутат облсовета от УСГ Игорь Хмель. Председателем рабочей группы, судя по всему, с их благословения стал еще один депутат облсовета от УСГ Сергей Кривешко, пишет УНН.

Кривешко является владельцем автотранспортного предприятия, председателем Винницкого областного объединения перевозчиков, а в облсовете - членом постоянной комиссии по вопросам образования, религии, культуры, молодежи и спорта.

Насколько перевозчик, который даже не является членом профильной комиссии облсовета, является компетентным в экологических вопросах - вопрос риторический.

Титушкам - автобусы, детям - мороженое!

Политическим трамплином для Кривешко стала Радикальная партия Олега Ляшко, от которой он стал депутатом Винницкого облсовета в 2015 году. И меньше чем через год попал в громкий политический скандал, когда на заседании комиссии облсовета отказался поддержать проект обращения по украинским политзаключенным, и даже вышел из зала, хлопнув дверью.

Эта ситуация стала спусковым крючком, и Кривешко вспомнили очень неприятную страницу его биографии.

Как писали местные СМИ, Кривешко был непосредственно причастен к перевозке титушек на "Антимайдан" во время Революции Достоинства.

Процесс курировали тогдашние губернатор Винницкой области Иван Мовчан и председатель облсовета Сергей Татусяк. А транспорт для перевозки титушек предоставляло предприятия Кривешко.

Сам, на тот момент, радикал, этого факта не отрицал - это были действительно его автобусы. Но постоянно пытался подчеркивать, что, якобы, не знал, кого, куда и для чего везут людей транспортом, который у него арендовали.

Кривешко ошибки прошлого учел и уже в следующем году начал отбеливать черные пятна своего прошлого и "неожиданно" стал ярым защитником прав участников АТО.

В феврале 2017 он лично пришел на сессию Винницкого районного совета и требовал чтобы депутаты приняли программу поддержки одной общественной организации участников АТО на 100 тысяч гривен.

Казалось бы, что в этом плохого - люди, которые первыми приняли на себя удар скрытой российской агрессии на Востоке Украины в 2014 году, постоянно заслуживают поддержки государства.

Но тогда Кривешко так и не смог объяснить, почему программа прописана не под всех участников АТО, а исключительно под одну общественную организацию. Соучредители которой, кстати, на тот момент по странному стечению обстоятельств были зарегистрированы в селе Винницкие хутора, где и фирма Кривешко.

Поэтому, все это больше походило на циничный пиар на крови, чем на желание действительно помочь участникам боевых действий.

Пиарился Кривешко не только на участниках АТО, но и на детях. В частности, на празднике в одном из сел Винницкой области раздавал малышам сладкую воду и мороженое.

В 2019 году Кривешко, как и некоторые его нынешние коллеги по УСГ, прибился к партии Игоря Смешко "Сила и Честь", от которой баллотировался в Верховную Раду на досрочных парламентских выборах. В 12-м избирательном округе набрал почти шесть тысяч голосов избирателей и занял "почетное" пятое место.

Избежал штрафов в суде жены

В прошлом году фирма "АТП Кривешко" попала в скандал с тендерами на перевозки. Некоторые перевозчики утверждали, что условия конкурса специально выписывались под фирму депутата облсовета от партии Гройсмана.

Тогда же выяснилось, что Укртрансбезопасность по результатам проверок наложила на "АТП Кривешко" два штрафа, которые предприятие успешно обжаловало в Винницком окружном административном суде.

А по странному стечению обстоятельств жена Сергея Кривешко Ирина Кривешко является руководителем аппарата Винницкого окружного административного суда.

Своего сына, кстати, Кривешко тоже неплохо пристроил. В 2020 году Владислав Кривешко стал депутатом Винницкого районного совета от "Украинской стратегии Гройсмана", а затем его назначили старостой Винницко-Хуторского округа.

Не оправдал высокого партийного доверия

Что касается, собственно, деятельности Кривешко в должности председателя уже упомянутой рабочей группы, то и ее депутат от Гроймана попытался использовать для личного пиара.

В октябре прошлого года с трибуны облсовета он начал рассказывать о, якобы, каких-то преследованиях и препятствовании деятельности. И начал требовать, чтобы депутатов на выездах сопровождало спецподразделение полиции КОРД.

То, что рабочая группа создавалась исключительно с политической целью, а не для того, чтобы действительно разобраться в настоящих причинах гибели рыбы на Ладыжинском водохранилище, было понятно с первых дней ее деятельности.

Теперь же после аргументированных выводов экологов, группа, судя по всему, 16 января проведет последнее заседание.

А дальше пусть в партии Гройсмана устраивают разбор полетов, почему Кривешко не справился с поставленной политической задачей.