Пріоритети депутата від Гройсмана: захист московського патріархату важливіше за екологію

Заплановане на 16 січня засідання робочої групи Вінницької обласної ради, яка з жовтня минулого року намагається з’ясувати причини масової загибелі риби на одному із озер Ладижинського водосховища, несподівано перенесли.

І причина цього, скоріш за все криється у тому, що ініціатору створення цієї групи, депутату Вінницької облради від "Української стратегії Гройсмана" Ігорю Хмілю зараз явно не до питань екології.

Як стверджують мешканці Ладижина, нині Хміль є одним з тих, хто активно перешкоджає діяльності новоствореної громади Православної церкви України у Свято-Казанському храмі міста, пише УНН.

Ситуація в Ладижині дійсно напружена. Ще у листопаді минулого року прихожани храму провели збори, на яких більше 1300 людей прийняли рішення про перехід до Православної церкви України.

Були оформлені усі документи. Головою церковної громади прихожани обрали учасника АТО/ООС, ветерана, громадського діяча Михайла Бондаренка.

28 грудня представники Православної церкви України намагалися цивілізовано потрапити до храму. Але на заваді їм стала ешелонована оборона у вигляді священика московського патріархату Євгенія Воробйова з газовим балончиком, жінок з дітьми, та якихось людей з палицями.

9 січня віряни ПЦУ таки потрапили до свої церкви, і були шоковані від побаченого. У храмі вони знайшли російські прапори, ікони з зображенням російської імператорської родини, релігійні книги з пропагандою "руського миру", проросійські календарі, фотопортрети ієрархів російської православної церкви, добірку DVD-дисків з пропагандистськими фільмами про рф і "місце" України. А у дзвіниці люди виявили купу каміння. Припускають, що прихильники "руського міра" та російської церкви збиралися ним кидати у своїх опонентів.

Прихильників "руського міра", як виявилося, на Вінниччині, незважаючи на повномасштабну російську агресію, вистачає. Зайвим доказом того є, що відео з Ладижина потрапило на центральні пропагандистські російські канали, і було показано з потрібними наративами про, нібито, релігійні утиски в Україні.

Жителі Ладижина припускають, що відео до рф передав хтось з місцевих, а безпосередньо до пропагандистів його прилаштував син священика УПЦ МП Євгенія Воробйова Дмитро Воробйов, який вчиться у росії на військового капелана.

Одними з активних борців проти української церкви в Ладижині люди називають керівника, так званого військово-патріотичного клубу "Рейд" Олександра Мриха, який у 2020 році балотувався до Ладижинської міськ ради від забороненої нині ОПЗЖ. А також – голову організації "Юний десантник" Максима Козачка.

За словами місцевих жителів, саме вони стоять за силовими провокаціями проти парафіян ПЦУ.

Щодо Хміля, то він на своїй сторінці у facebook 28 грудня розмістив відео у якому законну спробу громади ПЦУ зайти до своєї ж церкви називали "рейдерським захопленням".

За підтримку філіалу російської церкви в Україні ще у 2015 році Хміль отримав з рук митрополита УПЦ МП Онуфрія орден Георгія Побідоносця.

Вже у розпал повномасштабної російської агресії, у листопаді 2022 року Хміль був єдиним депутатом Вінницької обласної ради, хто утримався під час голосування за звернення щодо заборони в Україні московського патріархату.

А у квітні 2023 року він так само був єдиним, хто утримався під час голосування за розірвання договорів оренди з УПЦ МП.

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