Приоритеты депутата от Гройсмана: защита московского патриархата важнее экологии

Запланированное на 16 января заседание рабочей группы Винницкого областного совета, которая с октября прошлого года пытается выяснить причины массовой гибели рыбы на одном из озер Ладыжинского водохранилища, неожиданно перенесли.

И причина этого, скорее всего кроется в том, что инициатору создания этой группы, депутату Винницкого облсовета от "Украинской стратегии Гройсмана" Игорю Хмилю сейчас явно не до вопросов экологии.

Как утверждают жители Ладыжина, сейчас Хмель является одним из тех, кто активно препятствует деятельности новосозданной общины Православной церкви Украины в Свято-Казанском храме города, пишет УНН.

Ситуация в Ладыжине действительно напряженная. Еще в ноябре прошлого года прихожане храма провели собрание, на котором более 1300 человек приняли решение о переходе в Православную церковь Украины.

Были оформлены все документы. Председателем церковной общины прихожане избрали участника АТО/ООС, ветерана, общественного деятеля Михаила Бондаренко.

28 декабря представители Православной церкви Украины пытались цивилизованно попасть в храм. Но им помешала эшелонированная оборона в виде священника московского патриархата Евгения Воробьева с газовым баллончиком, женщин с детьми, и каких-то людей с палками.

9 января верующие ПЦУ таки попали в свои церкви, и были шокированы от увиденного. В храме они нашли российские флаги, иконы с изображением российской императорской семьи, религиозные книги с пропагандой "русского мира", пророссийские календари, фотопортреты иерархов русской православной церкви, подборку DVD-дисков с пропагандистскими фильмами о РФ и "месте" Украины. А в колокольне люди обнаружили кучу камней. Предполагают, что сторонники "русского мира" и русской церкви собирались ими бросать в своих оппонентов.

Сторонников "русского мира", как оказалось, в Винницкой области, несмотря на полномасштабную российскую агрессию, хватает. Лишним доказательством того является, что видео из Ладыжина попало на центральные пропагандистские российские каналы, и было показано с нужными нарративами о, якобы, религиозных притеснениях в Украине.

Жители Ладыжина предполагают, что видео в рф передал кто-то из местных, а непосредственно к пропагандистам его пристроил сын священника УПЦ МП Евгения Воробьева Дмитрий Воробьев, который учится в России на военного капеллана.

Одними из активных борцов против украинской церкви в Ладыжине люди называют руководителя, так называемого военно-патриотического клуба "Рейд" Александра Мриха, который в 2020 году баллотировался в Ладыжинский горсовет от запрещенной ныне ОПЗЖ. А также - председателя организации "Юный десантник" Максима Козачка.

По словам местных жителей, именно они стоят за силовыми провокациями против прихожан ПЦУ.

Что касается Хмиля, то он на своей странице в facebook 28 декабря разместил видео в котором законную попытку общины ПЦУ зайти в свою же церковь называли "рейдерским захватом".

За поддержку филиала русской церкви в Украине еще в 2015 году Хмель получил из рук митрополита УПЦ МП Онуфрия орден Георгия Победоносца.

Уже в разгар полномасштабной российской агрессии, в ноябре 2022 года Хмель был единственным депутатом Винницкого областного совета, кто воздержался во время голосования за обращение о запрете в Украине московского патриархата.

А в апреле 2023 года он так же был единственным, кто воздержался во время голосования за расторжение договоров аренды с УПЦ МП.

Рабочая группа как средство политического давления: почему соратники Гройсмана продолжают мутить воду в Винницкой области