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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу

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Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях
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Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин
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Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22
15 января  •  142325 просмотра

Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22

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Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф
15 января  •  150802 просмотра

Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф

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Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января
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Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января

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Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт
15 января  •  143332 просмотра

Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт

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Приоритеты депутата от Гройсмана: защита московского патриархата важнее экологии

Заседание рабочей группы Винницкого облсовета, которая пытается выяснить причины массовой гибели рыбы на одном из озер Ладыжинского водохранилища, неожиданно перенесли.

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Приоритеты депутата от Гройсмана: защита московского патриархата важнее экологии

Оккупанты в очередной раз обстреляли прифронтовую ТЭС

Российские войска в очередной раз обстреляли прифронтовую ТЭС, повредив оборудование. Сейчас продолжаются работы по устранению повреждений.

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Оккупанты в очередной раз обстреляли прифронтовую ТЭС

Южная Корея ввела санкции против КНДР за ядерные и ракетные разработки

Южная Корея ввела санкции против Северной Кореи, в частности, против 11 кораблей, 2 человек и 3 организаций, участвующих в ядерных и ракетных разработках. Это произошло после недавнего запуска Северной Кореей новой твердотопливной гиперзвуковой ракеты.

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Южная Корея ввела санкции против КНДР за ядерные и ракетные разработки

Укрепляем здоровье нации: победители конкурса "Час діяти, Україно!" открыли современный спортивный зал в Черкасской области

Современный спортивный зал на территории Степанецкой ОТГ открыли победители конкурса "Час діяти, Україно!" .

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Укрепляем здоровье нации: победители конкурса "Час діяти, Україно!" открыли современный спортивный зал в Черкасской области

За 2023 год почти 85 процентов билетов было продано онлайн - Укрзализныця

В 2023 году 84,6% железнодорожных билетов было продано онлайн через сервисы Укрзализныци и ее партнеров. Использование мобильного приложения Укрзализныци также выросло на 23,2% до 37,9%.

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За 2023 год почти 85 процентов билетов было продано онлайн - Укрзализныця

Дефицита электроэнергии не наблюдается - Минэнерго

Министерство энергетики Украины сообщает об отсутствии дефицита электроэнергии. При этом министерство призывает уменьшить потребление в пиковые часы

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Дефицита электроэнергии не наблюдается - Минэнерго

Ночью над Запорожьем уничтожили разведывательный БпЛА и два "шахеда" рф

Силы обороны Украины ночью сбили один разведывательный беспилотник и два "шахеда" над Запорожьем.

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Ночью над Запорожьем уничтожили разведывательный БпЛА и два "шахеда" рф

рф пытается вербовать в шпионы искателей убежища - финские спецслужбы

Полиция безопасности Финляндии (SUPO) заявила, что россия пытается вербовать искателей убежища для осуществления разведывательной деятельности. В SUPO подчеркнули, что это не является массовым, но распространенным методом российских спецслужб.

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рф пытается вербовать в шпионы искателей убежища - финские спецслужбы

россияне обстреляли Михайловку в Херсонской области, поврежден дом

Российская армия обстреляла Михайловку в Херсонской области, в результате чего загорелся частный дом. О пострадавших не сообщается.

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россияне обстреляли Михайловку в Херсонской области, поврежден дом

Военный вертолет Ми-8 разбился вблизи столицы Кыргызстана, есть погибшие

Военный вертолет Ми-8 разбился во время тренировочных полетов на окраине столицы Кыргызстана, Бишкека, что привело к человеческим жертвам. Причины катастрофы выясняет Министерство обороны Кыргызстана.

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Военный вертолет Ми-8 разбился вблизи столицы Кыргызстана, есть погибшие