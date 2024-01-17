Приоритеты депутата от Гройсмана: защита московского патриархата важнее экологии
Заседание рабочей группы Винницкого облсовета, которая пытается выяснить причины массовой гибели рыбы на одном из озер Ладыжинского водохранилища, неожиданно перенесли.
Оккупанты в очередной раз обстреляли прифронтовую ТЭС
Российские войска в очередной раз обстреляли прифронтовую ТЭС, повредив оборудование. Сейчас продолжаются работы по устранению повреждений.
Южная Корея ввела санкции против КНДР за ядерные и ракетные разработки
Южная Корея ввела санкции против Северной Кореи, в частности, против 11 кораблей, 2 человек и 3 организаций, участвующих в ядерных и ракетных разработках. Это произошло после недавнего запуска Северной Кореей новой твердотопливной гиперзвуковой ракеты.
Укрепляем здоровье нации: победители конкурса "Час діяти, Україно!" открыли современный спортивный зал в Черкасской области
Современный спортивный зал на территории Степанецкой ОТГ открыли победители конкурса "Час діяти, Україно!" .
За 2023 год почти 85 процентов билетов было продано онлайн - Укрзализныця
В 2023 году 84,6% железнодорожных билетов было продано онлайн через сервисы Укрзализныци и ее партнеров. Использование мобильного приложения Укрзализныци также выросло на 23,2% до 37,9%.
Дефицита электроэнергии не наблюдается - Минэнерго
Министерство энергетики Украины сообщает об отсутствии дефицита электроэнергии. При этом министерство призывает уменьшить потребление в пиковые часы
Ночью над Запорожьем уничтожили разведывательный БпЛА и два "шахеда" рф
Силы обороны Украины ночью сбили один разведывательный беспилотник и два "шахеда" над Запорожьем.
рф пытается вербовать в шпионы искателей убежища - финские спецслужбы
Полиция безопасности Финляндии (SUPO) заявила, что россия пытается вербовать искателей убежища для осуществления разведывательной деятельности. В SUPO подчеркнули, что это не является массовым, но распространенным методом российских спецслужб.
россияне обстреляли Михайловку в Херсонской области, поврежден дом
Российская армия обстреляла Михайловку в Херсонской области, в результате чего загорелся частный дом. О пострадавших не сообщается.
Военный вертолет Ми-8 разбился вблизи столицы Кыргызстана, есть погибшие
Военный вертолет Ми-8 разбился во время тренировочных полетов на окраине столицы Кыргызстана, Бишкека, что привело к человеческим жертвам. Причины катастрофы выясняет Министерство обороны Кыргызстана.