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россияне замаскировали корабль Балтийского флота под прибрежные дома по примеру немецкого «Тирпица»

Киев • УНН

 • 3612 просмотра

россияне покрасили противолодочный корабль под прибрежную застройку и установили противодроновые сети. Эксперты сомневаются в эффективности камуфляжа.

россияне замаскировали корабль Балтийского флота под прибрежные дома по примеру немецкого «Тирпица»

На российском Балтийском флоте заметили малый противолодочный корабль проекта 1331М с необычным камуфляжем, имитирующим дома и береговую линию. В Defense Express предполагают, что таким способом россияне пытаются затруднить наведение украинских беспилотников, фактически вернувшись к методам маскировки времён Второй мировой войны, пишет УНН.

Детали

Фотографии корабля опубликовал обозреватель Массимо Франтарелли. Помимо камуфляжа, на судне установили противодроновые сетки.

По оценке Defense Express, окраска должна помочь кораблю визуально сливаться с прибрежной застройкой и затруднять его обнаружение системами наведения беспилотников.

Похожим способом маскировали «Тирпиц»

Подобный принцип Германия использовала ещё в 1939 году во время строительства линкора «Тирпиц». Его корпус раскрасили так, чтобы он напоминал прибрежную застройку и был менее заметен для противника.

Схожие методы применял и советский флот. Повреждённый во время Второй мировой войны линкор «Марат», который использовали как плавучую артиллерийскую батарею, также маскировали под окружающую береговую линию.

В то же время в Defense Express ставят под сомнение эффективность такого решения против современных беспилотников. Визуальный камуфляж может иметь ограниченный эффект против дронов с тепловизионными камерами и современными системами распознавания целей.

В России на картах «Яндекса» замаскировали ракетные комплексы «Бал», заменив их лесом18.08.26, 06:15 • 10346 просмотров

Степан Гафтко

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