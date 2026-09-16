росіяни замаскували корабель Балтійського флоту під берегові будинки за прикладом німецького "Тірпіца"

На російському Балтійському флоті помітили малий протичовновий корабель проєкту 1331М із незвичним камуфляжем, який імітує будинки та берегову лінію. У Defense Express припускають, що таким способом росіяни намагаються ускладнити наведення українських безпілотників, фактично повернувшись до методів маскування часів Другої світової війни, пише УНН.

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Фотографії корабля оприлюднив оглядач Массімо Франтареллі. Окрім камуфляжу, на судні встановили протидронові сітки.

За оцінкою Defense Express, розфарбування має допомогти кораблю візуально зливатися з береговою забудовою та ускладнювати його виявлення системами наведення безпілотників.

Схожим способом маскували "Тірпіц"

Подібний принцип використовувала Німеччина ще у 1939 році під час будівництва лінкора "Тірпіц". Його корпус розфарбували так, щоб він нагадував берегову забудову та був менш помітним для противника.

Схожі методи застосовував і радянський флот. Пошкоджений під час Другої світової війни лінкор "Марат", який використовували як плавучу артилерійську батарею, також маскували під навколишню берегову лінію.

Водночас у Defense Express ставлять під сумнів ефективність такого рішення проти сучасних безпілотників. Візуальний камуфляж може мати обмежений ефект проти дронів із тепловізійними камерами та сучасними системами розпізнавання цілей.

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