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Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
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Гибель людей возле закрытого укрытия в Киеве: назначено первое заседание по обвинению должностных лиц КГГА, РГА и руководства больницы
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россияне за сутки атаковали 6 населенных пунктов Донетчины: предварительно - без пострадавших
За прошедшие сутки россияне атаковали 6 населенных пунктов в Донецкой области, повредив 10 гражданских объектов, в том числе 9 жилых домов и хозяйственную постройку, но жертв не было зафиксировано.
По всей Украине вечером возможны отключения света после массированной атаки рф - Укрэнерго
Из-за массированной атаки российских ракет и беспилотников на энергетические объекты в нескольких регионах возможны отключения электроэнергии по всей стране с 18:00 до 23:00.
Из-за обстрелов энергетической инфраструктуры Украина потеряла 8 ГВт мощности - Гринчук
Украина потеряла более 8 ГВт энергетических мощностей из-за систематических российских атак на энергетическую инфраструктуру с марта.
Гибель людей возле закрытого укрытия в Киеве: назначено первое заседание по обвинению должностных лиц КГГА, РГА и руководства больницы
Две женщины и ребенок погибли и еще 7 человек получили ранения возле закрытого укрытия в Деснянском районе Киева 1 июня 2023 года. Первое судебное заседание по обвинению должностных лиц КГГА, РГА и руководства больницы состоится в Деснянском районном суде 30 мая.
россия атакует украинские газохранилища, пытаясь продемонстрировать уязвимость украинской ГТС - Гринчук
россия атакует украинские газохранилища, чтобы продемонстрировать уязвимость украинской газотранспортной системы, поскольку транзит газа из России заканчивается.
Харьков и район снова под ударом россиян - ОВА
Олег Синегубов, глава Харьковской областной военной администрации, предупредил, что российские оккупанты наносят удары по Харькову и Харьковскому району, призвав быть осторожными.
После Пасхи растет количество выездов за границу
7 мая пассажиро-транспортный поток на западной границе Украины увеличился по сравнению с предыдущим днем: 66 000 человек и 15 000 транспортных средств пересекли границы с ЕС и Молдовой, из них 38 000 человек выехали из Украины и 28 000 въехали.
Пожар на объекте критической инфраструктуры на Львовщине после ракетной атаки рф потушили - ОВА
После попадания ракеты на объекте критической инфраструктуры в Червоноградском районе вспыхнул пожар, который потребовал 35 пожарных и 7 единиц специальной техники, чтобы потушить пламя на площади 100 квадратных метров без жертв и пострадавших.
россияне в очередной раз атаковали объекты энергетической инфраструктуры: какие области пострадали больше всего
Российские войска массово атаковали энергетическую инфраструктуру в Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Запорожской, Полтавской областях и Криворожье, повредив объекты генерации и передачи электроэнергии.
Euroclear получил с начала 2024 года 1,6 млрд евро дохода от заблокированных активов рф
Euroclear, европейский депозитарий, с начала 2024 года получил 1,6 млрд евро процентного дохода от более 200 млрд евро замороженных российских активов.